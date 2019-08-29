Авиановинки от ведущих разработчиков: открытие МАКС-2019

Ведущие разработчики представили на МАКС-2019 любопытные новинки, в том числе среднемагистральный лайнер МС-21, истребитель пятого поколения Су-57, новейшие вертолеты и беспилотники.
Снимки с открытия выставки — в фотоленте Ria.ru.
В Жуковском заработал один из крупнейших в мире авиационно-космических салонов.
Ведущие разработчики представили на МАКС-2019 любопытные новинки, в том числе среднемагистральный лайнер МС-21, истребитель пятого поколения Су-57, новейшие вертолеты и беспилотники.
Снимки с открытия выставки — в фотоленте Ria.ru.
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В Сурхандарьинской области Узбекистана обнаружен древний город-крепость, основанный самим Александром Македонским. Масштабные археологические раскопки на объекте продолжаются.
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