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Авиановинки от ведущих разработчиков: открытие МАКС-2019

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© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет.

В Жуковском заработал один из крупнейших в мире авиационно-космических салонов.

Ведущие разработчики представили на МАКС-2019 любопытные новинки, в том числе среднемагистральный лайнер МС-21, истребитель пятого поколения Су-57, новейшие вертолеты и беспилотники.

Снимки с открытия выставки — в фотоленте Ria.ru.

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Теги:
Аэропорт "Жуковский", Россия, авиашоу, авиация



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