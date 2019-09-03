Альма-матер для атомщиков: открытие филиала МИФИ в Ташкенте - фоторепортаж

В Ташкенте прошло торжественное открытие филиала МИФИ.
В церемонии приняли участие премьер-министр республики Абдулла Арипов, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, советник премьер-министра , министр энергетики Алишер Султанов и другие почетные гости.
После торжественных речей гости перерезали символическую ленточку, ознаменовав открытие первого зарубежного филиала вуза.
Затем участники мероприятия осмотрели аудитории и современные лаборатории нового кампуса, где будут учиться будущие атомщики страны.
Как прошла церемония открытия, смотрите в фоторепортаже Sputnik Узбекистан.