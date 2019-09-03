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Альма-матер для атомщиков: открытие филиала МИФИ в Ташкенте - фоторепортаж

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  • Здание филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте
  • Гендиректор корпорации Росатом Алексей Лихачев на открытии филиала МИФИ в Ташкенте
  • Церемония открытия филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте
  • Студенты филиала НИЯУ МИФИ на торжественной церемонии открытия вуза в Ташкенте
  • Фотография президентов РФ и Узбекистана с запуска проекта АЭС в филиале НИЯУ МИФИ в Ташкенте
  • Здание филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте
  • Коворкинг на территории филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте
  • Люстра в форме атома в филиале НИЯУ МИФИ в Ташкенте
  • Учебные классы в филиале НИЯУ МИФИ в Ташкенте
  • Лаборатория и оборудование в филиале НИЯУ МИФИ в Ташкенте
  • Первые учащиеся филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте получили свои студенческие билеты
  • Студенческие билеты учащихся открывшегося в Ташкенте филиала НИЯУ МИФИ
  • Корпоративная газета Росатома в филиале НИЯУ МИФИ в Ташкенте
  • Территория филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Отметим, что филиал МИФИ в Ташкенте стал первым филиалом данного вуза открытым за пределами РФ.

На территории института ядерной физики состоялось торжественное открытие первого зарубежного филиала НИЯУ МИФИ. Первым учащимся вуза вручили студенческие билеты, а в открытии приняли участие премьер-министр страны, а также глава Росатома.

В Ташкенте прошло торжественное открытие филиала МИФИ.

В церемонии приняли участие премьер-министр республики Абдулла Арипов, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, советник премьер-министра , министр энергетики Алишер Султанов и другие почетные гости.

После торжественных речей гости перерезали символическую ленточку, ознаменовав открытие первого зарубежного филиала вуза.

Затем участники мероприятия осмотрели аудитории и современные лаборатории нового кампуса, где будут учиться будущие атомщики страны.

Как прошла церемония открытия, смотрите в фоторепортаже Sputnik Узбекистан.

Теги:
филиал, открытие, университеты, Университет, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Люстра в форме атома в филиале НИЯУ МИФИ в Ташкенте
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