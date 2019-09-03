Альма-матер для атомщиков: открытие филиала МИФИ в Ташкенте - фоторепортаж

Ровно три года назад, 2 сентября 2016 года, ушел из жизни первый президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов. В память об узбекском лидере в его бывшей резиденции Оксарой создан Научно-просветительский мемориальный центр. Sputnik предлагает вам совершить фотоэкскурсию по комплексу, заглянув в недавнее прошлое республики.