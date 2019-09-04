Самые горячие образы на фестивале Burning Man - фото

Необычные образы в пустыне - смотрите в нашей фотоленте!

В пустыне Блэк-Рок прошел очередной фестиваль Burning Man, который собрал произведения современного искусства по теме "Метаморфозы".

По пескам в этом году ездили сотни "мутированных" машин, участники ходили в костюмах персонажей искусства, зверей, предметов и тому подобных.

Знаменитые артисты выступили на большой сцене.

Ежегодный фестиваль Burning Man, проходящий в пустыне Блэк-Рок (США, штат Невада), известен всему миру своими необычными художественными инсталляциями и дружественной творческой атмосферой.

Необычные образы в пустыне - смотрите в нашей фотоленте!