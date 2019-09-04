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Самые горячие образы на фестивале Burning Man - фото

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  • Самые горячие образы знаменитого фестиваля Burning Man - фото
  • Самые горячие образы знаменитого фестиваля Burning Man - фото
  • Самые горячие образы знаменитого фестиваля Burning Man - фото
  • Самые горячие образы знаменитого фестиваля Burning Man - фото
  • Самые горячие образы знаменитого фестиваля Burning Man - фото
  • Самые горячие образы знаменитого фестиваля Burning Man - фото
  • Самые горячие образы знаменитого фестиваля Burning Man - фото
  • Самые горячие образы знаменитого фестиваля Burning Man - фото
  • Самые горячие образы знаменитого фестиваля Burning Man - фото
  • Самые горячие образы знаменитого фестиваля Burning Man - фото
  • Самые горячие образы знаменитого фестиваля Burning Man - фото
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В пустыне Блэк-Рок прошел очередной фестиваль Burning Man.

Необычные образы в пустыне - смотрите в нашей фотоленте!

В пустыне Блэк-Рок прошел очередной фестиваль Burning Man, который собрал произведения современного искусства по теме "Метаморфозы".

По пескам в этом году ездили сотни "мутированных" машин, участники ходили в костюмах персонажей искусства, зверей, предметов и тому подобных.

Знаменитые артисты выступили на большой сцене.

Ежегодный фестиваль Burning Man, проходящий в пустыне Блэк-Рок (США, штат Невада), известен всему миру своими необычными художественными инсталляциями и дружественной творческой атмосферой. 

Необычные образы в пустыне - смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
музыка, пустыня, США, США, Фестиваль, фестиваль, фотоаппарат, фотосессия, фотография, фотолента, фотограф, фотосъемка, фото



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