"Дерево народов СССР" на "Боровицкой" — Узбекистан и все-все-все

Московское метро, пожалуй, самое интернациональное в мире. Единство республик некогда единой страны отражено и в названиях станций, и в материалах, и, конечно же в оформлении. Самая универсальная в этом смысле — "Боровицкая".

Практически каждая станция Московского метро выполнена в уникальном стиле и обладает запоминающимися чертами: цветом мрамора, мозаикой на стенах, формой люстр и многим другим. Даже типовые станции-"сороконожки" все же отличаются одна от другой какой-нибудь деталью: панно, фреской или облицовкой колонн.

В дизайне каждой станции метро заложена определенная идея: воинская слава, демонстрация достижений советской науки, экономики, культуры, спорта. Чаще других в вестибюлях, на платформах, путевых стенах или колоннах можно заметить идеи единства огромной страны.

Лейтмотив дружбы народов выражается чаще всего в названиях станций – "Киевская", "Белорусская", "Рижская", из недавних - "Алматинская" – и их оформление соответствует названию и отражает повседневную жизнь людей, их героические подвиги и успехи, народное творчество и культуру.

Отдельные станции метро указывают на тезис всеобщего единства не совсем явно. Даже пассажиры, сотню раз выходившие на этой остановке, не замечают, как украшена станция. Так, на "Театральной", если внимательно приглядеться, можно заметить барельефы с танцами народов Союза. Здесь, однако, представлены далеко не все республики.

И все же метрополитену удалось уместить огромную страну в одном месте. И речь идет не о гербе или символе Советского союза "Серп и молот", которые можно найти практически повсюду. Станцию "Боровицкая", одну из центральных и самых загруженных в метро, украшает огромное керамическое панно, на котором легко угадывается карта СССР.

Его авторы – супруги И. В. Николаев и М. М. Дедова-Дзедушинская – изобразили как символ дерево, чьи корни уходят вглубь Кремля, метафорично демонстрируя, что сердце страны находится в ее столице. Крона и ветви же олицетворяют республики в составе СССР.

В листве могучего дерева изображены барельефы 15 человек в национальных костюмах, под каждым размещена лента с указанием названия союзной республики.

Среди них в одном ряду с центральноазиатскими братьями - Таджикистаном, Кыргызстаном и Казахстаном, изображен и представитель Узбекской ССР — молодой мужчина в полосатом традиционном чапане с тюбетейкой на голове.

На панно, у подножия Кремля, расположены золотые колосья, а над Кремлем — "кирпичное" небо. Вся же композиция исполнена в терракотовом цвете. Перед панно — чаша декоративного фонтана с низким гранитным бортиком.

Подобных следов былой общей истории в столичной подземке можно встретить много, а пока предлагаем вам совершить небольшую виртуальную фото-экскурсию, подготовленную Sputnik Таджикистан.