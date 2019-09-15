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Ремесло, искусство и президент: кадры открытия фестиваля в Коканде

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  • Церемония торжественного открытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде
  • Церемония торжественного открытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде
  • Церемония торжественного открытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде
  • Церемония торжественного открытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде
  • Церемония торжественного открытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде
  • Церемония торжественного открытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде
  • Церемония торжественного открытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде
  • Церемония торжественного открытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде
  • Церемония торжественного открытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде
  • Церемония торжественного открытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде
  • Церемония торжественного открытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде
  • Церемония торжественного открытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде
  • Церемония торжественного открытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев поздравил собравшихся с этим масштабным и ярким событием и поблагодарил зарубежных гостей за внимание и уважение, проявленное к национальной культуре республики.

Международный фестиваль народно-прикладного искусства планируется проводить раз в два года. Дебютный форум собрал свыше 370 мастеров и искусствоведов из 78 стран мира. Лучшие фото с открытия фестиваля смотрите в нашей фотоленте.

В Коканде открылся первый фестиваль ремесел и народно-прикладного искусства.

Народно-прикладное искусство, являясь неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, занимает особое место в жизни каждого народа, формировании его менталитета и ценностей. Действительно, возникновение ремесел стало важнейшим историческим шагом к цивилизации", — отметил в своей приветственной речи Шавкат Мирзиёев.

По его словам, открывшийся в Коканде фестиваль станет праздником не только для узбекистанцев, но для мастеров всего мира. Глава государства добавил, что форум будет способствовать дружбе и сотрудничеству между странами.

После торжественной церемонии глава государства ознакомился с экспозицией выставки и пообщался с ремесленниками и мастерами




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