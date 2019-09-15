Ремесло, искусство и президент: кадры открытия фестиваля в Коканде

Международный фестиваль народно-прикладного искусства планируется проводить раз в два года. Дебютный форум собрал свыше 370 мастеров и искусствоведов из 78 стран мира. Лучшие фото с открытия фестиваля смотрите в нашей фотоленте.

В Коканде открылся первый фестиваль ремесел и народно-прикладного искусства.

Народно-прикладное искусство, являясь неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, занимает особое место в жизни каждого народа, формировании его менталитета и ценностей. Действительно, возникновение ремесел стало важнейшим историческим шагом к цивилизации", — отметил в своей приветственной речи Шавкат Мирзиёев.

По его словам, открывшийся в Коканде фестиваль станет праздником не только для узбекистанцев, но для мастеров всего мира. Глава государства добавил, что форум будет способствовать дружбе и сотрудничеству между странами.

После торжественной церемонии глава государства ознакомился с экспозицией выставки и пообщался с ремесленниками и мастерами