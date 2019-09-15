Ремесло, искусство и президент: кадры открытия фестиваля в Коканде

В Коканде открылся первый фестиваль ремесел и народно-прикладного искусства.
Народно-прикладное искусство, являясь неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, занимает особое место в жизни каждого народа, формировании его менталитета и ценностей. Действительно, возникновение ремесел стало важнейшим историческим шагом к цивилизации", — отметил в своей приветственной речи Шавкат Мирзиёев.
По его словам, открывшийся в Коканде фестиваль станет праздником не только для узбекистанцев, но для мастеров всего мира. Глава государства добавил, что форум будет способствовать дружбе и сотрудничеству между странами.
После торжественной церемонии глава государства ознакомился с экспозицией выставки и пообщался с ремесленниками и мастерами