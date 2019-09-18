7500 км в пути, или Как прошел первый узбекский мототур по Европе

В течение 20 дней участники мотоклуба Patriot побывали на своих железных конях в 10 государствах Европы, встретились с местными байкерами, посетили мемориальные комплексы, где захоронены узбекистанцы, павшие во времена Второй мировой войны.

Первый в истории Узбекистана международный мотопробег был насыщен яркими моментами и интересными встречами с представителями зарубежных байк-клубов.

Во многих городах мотоциклисты встречали своих бывших соотечественников. Люди были очень рады такой неожиданной встрече с путешественниками из Узбекистана. Например, в Варшаве один водитель, встретив ташкентских мототуристов на городской трассе, следовал за ними, снимая видео. Забавный случай, который иллюстрирует открытость узбекистанцев по всему миру.

"На пути нам встречались и мотоциклисты, которые всегда приветствовали нас. Когда приходилось останавливаться на заправку, байкеры часто подходили к нам, интересовались откуда мы и куда направляемся. Они были очень рады, когда слышали, что мы из Узбекистана", - рассказывает участник мототура Эрнест Куртвелиев.

К примеру, в Германии, когда в очередной раз мототуристы остановились на заправке, к ним подошел немецкий байкер. Оказалось, что он проехал за ними около 20 км, пытаясь понять откуда они. Увидев узбекские номера, также был заинтересован страной.

Мототуристы посетили места захоронения узбекистанцев, погибших во времена Второй мировой войны. К примеру, в польских городах ташкентские байкеры возложили цветы к надгробиям воинов, павших во время Второй мировой войны.