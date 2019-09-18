7500 км в пути или как прошел первый узбекский мототур по трассам Европы

В течение 20 дней участники мотоклуба "Patriot" проехали по трассам 10 государств Европы, встретились с местными байкерами, посетили мемориальные комплексы, где захоронены павшие во времени второй мировой войны узбекистанцы.

Первый в истории мотопробег был насыщен яркими моментами и интересными встречами с представителями зарубежных мотоклубов.

Во многих городах байкеры встречали бывших соотечественников. Люди были очень рады неожиданной встрече с мотоциклистами из Узбекистана. Например, в Варшаве один водитель, встретив ташкентских мототуристов на трассе города, следовал за ними, снимая видео. Забавный случай, который иллюстрирует открытость узбекистанцев по всему миру.

"На пути нам встречались и мотоциклисты, которые всегда приветствовали нас. Когда приходилось останавливаться на заправку, байкеры часто подходили к нам, интересовались откуда мы, и куда направляемся. Они были очень рады, когда слышали, что мы из Узбекистана" - рассказывает участник мототура Эрнест Куртвелиев.

К примеру, в Германии, когда в очередной раз, мототуристы остановились на заправке, к ним подошёл немецкий байкер. Оказалось, что он проехал за ними около 20 км, пытаясь понять откуда они. Увидев узбекские номера, он также был заинтересован страной.

Мототуристы посетили места захоронения узбекистанцев, погибших во времена второй мировой войны. К примеру, в польских городах ташкентские байкеры возложили цветы к надгробиям воинов, павших во время второй мировой войны.