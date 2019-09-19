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Как выглядит сказочный детсад по проекту Шахнозы Мирзиёевой

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  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
  • Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента
Sputnik / Дильшода Рахматова
19 сентября состоялось открытие двух государственных дошкольных образовательных учреждений в жилом массиве Кумарик и квартале 5 А Сергелийского района

В Сергелийском районе Ташкента состоялось торжественное открытие двух государственных дошкольных образовательных учреждений. Автором проекта является младшая дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева.

В Сергелийском районе Ташкента состоялось открытие двух новых государственных дошкольных образовательных учреждений, идея создания которых принадлежит руководителю главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования Шахнозе Мирзиёевой.

В Ташкенте открылся уникальный детский сад
Пресс-служба МДО Узбекистана
В Ташкенте открылся уникальный детский сад

Новые ДОУ повысят охват дошкольным образованием в Сергелийском районе с 83 до 89 % и создадут дополнительные рабочие места для 100 человек. Вместимость двух учреждений - 840 детей, из них 600 будут проводить в садах целый день, остальные 240 – смогут получить дошкольное образование в группах кратковременного пребывания.

"Сейчас у нас много частных дошкольных учреждений, которые создают прекрасные условия для детей, но государственных садов такого типа еще не было. Это говорит о том, что каждый гражданин независимо от социального статуса, имеет право на то, чтобы его ребенок мог получить качественное дошкольное образование", - сказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.

Проектировщики ДОУ отказались от типовых проектов в пользу инновационных решений. За основу взяли модель аналогичных детских учреждений в Южной Корее.

Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал на месте события и какие условия созданы для воспитанников учреждений. Смотрите фотоленту.

 




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