Как выглядит сказочный детсад по проекту Шахнозы Мирзиёевой

В Сергелийском районе Ташкента состоялось открытие двух новых государственных дошкольных образовательных учреждений, идея создания которых принадлежит руководителю главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования Шахнозе Мирзиёевой.

Новые ДОУ повысят охват дошкольным образованием в Сергелийском районе с 83 до 89 % и создадут дополнительные рабочие места для 100 человек. Вместимость двух учреждений - 840 детей, из них 600 будут проводить в садах целый день, остальные 240 – смогут получить дошкольное образование в группах кратковременного пребывания.

"Сейчас у нас много частных дошкольных учреждений, которые создают прекрасные условия для детей, но государственных садов такого типа еще не было. Это говорит о том, что каждый гражданин независимо от социального статуса, имеет право на то, чтобы его ребенок мог получить качественное дошкольное образование", - сказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.

Проектировщики ДОУ отказались от типовых проектов в пользу инновационных решений. За основу взяли модель аналогичных детских учреждений в Южной Корее.

Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал на месте события и какие условия созданы для воспитанников учреждений. Смотрите фотоленту.