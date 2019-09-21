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С земли и с воздуха: узбекские и таджикские военные отбили атаку "боевиков"

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  • Узбекско-таджикские военные учения в рамках проекта Центр-2019 проходили на полигоне Гурумсарой
  • Военнослужащие Узбекистана и Таджикистана отрабатывали совместные действия в условиях горной местности
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  • Вооруженные боевики пытаются пересечь границу в рамках учений Центр-2019
  • Высадка десанта с вертолета на узбеско-таджикских совместных учениях в Наманганской области
  • Высадка десанта на узбекско-таджикских военных учениях на полигоне Гурумсарой
  • Вертолеты наносят удар с воздуха по позициям боевиков в рамках учений Центр-2019
  • Узбекско-таджикские антитеррористические учения на полигоне Гурумсарой в Наманганской области
  • Условный боевик стреляет по солдатам в ходе антитеррористических учений на полигоне Гурумсарой
  • Спасатели эвакуируют раненых на учениях в Наманганской области
  • Штурм поселка, захваченного условными боевиками в рамках учений Центр-2019
  • Отличившихся во время учений Центр-2019 военные получили почетные ордена
  • Участники узбекско-таджикских военных учений на полигоне Гурумсарой в Наманганской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекско-таджикские военные учения в рамках проекта "Центр-2019" проходили на полигоне "Гурумсарой"

На полигоне "Гурумсарой" в Наманганской области с 16 по 21 сентября прошли совместные узбекско-таджикские учения. Маневры предполагали отработку действий при отражении атаки условного противника.

Для отработки сценария учений на территории полигона был построен небольшой поселок, который по легенде спецоперации захватили боевики.

В задачи военнослужащих двух стран входили штурм населенного пункта, уничтожение позиций противника и засевших в поселке "боевиков", а также освобождение условных заложников и оказание первой помощи возможным пострадавшим.

Узбекско-таджикские военные учения Центр-2019 в Наманганской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Взрывы, стрельба и захваченный поселок: в Наманганской области уничтожены "террористы"
По итогам совместных маневров, прошедших в рамках глобальных межгосударственных учений "Центр-2019", отличившиеся бойцы обеих республик получили от командования почетные награды.

Шойгу вручил награды узбекским военным на учениях "Центр-2019" =>>

Зрелищные кадры военных учений смотрите в фотоленте корреспондента Sputnik Узбекистан




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