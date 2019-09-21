С земли и с воздуха: узбекские и таджикские военные отбили атаку "боевиков"

На полигоне "Гурумсарой" в Наманганской области с 16 по 21 сентября прошли совместные узбекско-таджикские учения. Маневры предполагали отработку действий при отражении атаки условного противника.

Для отработки сценария учений на территории полигона был построен небольшой поселок, который по легенде спецоперации захватили боевики.

В задачи военнослужащих двух стран входили штурм населенного пункта, уничтожение позиций противника и засевших в поселке "боевиков", а также освобождение условных заложников и оказание первой помощи возможным пострадавшим.

По итогам совместных маневров, прошедших в рамках глобальных межгосударственных учений "Центр-2019", отличившиеся бойцы обеих республик получили от командования почетные награды.

Шойгу вручил награды узбекским военным на учениях "Центр-2019" =>>

Зрелищные кадры военных учений смотрите в фотоленте корреспондента Sputnik Узбекистан.