С земли и с воздуха: узбекские и таджикские военные отбили атаку "боевиков"

Для отработки сценария учений на территории полигона был построен небольшой поселок, который по легенде спецоперации захватили боевики.
В задачи военнослужащих двух стран входили штурм населенного пункта, уничтожение позиций противника и засевших в поселке "боевиков", а также освобождение условных заложников и оказание первой помощи возможным пострадавшим.
Шойгу вручил награды узбекским военным на учениях "Центр-2019" =>>
Зрелищные кадры военных учений смотрите в фотоленте корреспондента Sputnik Узбекистан.