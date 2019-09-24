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"Тошшахартрансхизмат": взгляд изнутри

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  • Табло с информацией о каждом городском рейсе, интервале пути, водителе, который осуществляет тот или иной маршрут.
  • В структуре АО Тошшахартрансхизмат работают более 5200 сотрудников, в том числе, диспетчеры, которые дежурят круглосуточно, наблюдая за движением автобусов.
  • GPS следит за маршрутами автобусов в реальном времени. В диспетчерском центре информация обрабатывается непрерывно - данные о ЧП, жалобы пассажиров со всех городских рейсов решаются на месте.
  • Водитель АО Тошшахархизмат готов к пути.
  • Камеры видеонаблюдения обеспечивают безопасность пассажиров, помогая наблюдать за происходящим внутри салона в режиме реального времени. Их установили в тестовом режиме в 60 городских автобусов.
  • Новенький электробус, безусловно, украшает улицы города. Пока только в единичном количестве, но возможно уже совсем скоро по столичным маршрутам будут курсировать еще 20 таких же машин. Кстати, экономичность электробуса, говорят специалисты, очевидна - расходы на дизельное топливо, на котором ездят обычные автобусы превышает сумму затрат на движение электробуса примерно в 5 раз.
  • Полную подзарядку электробус получает в течение 8-10 минут на специальной станции.
  • Полный заряд электробуса рассчитан на 20 км пути.
  • Внутри электробуса, который еще проходит испытания на дорогах Ташкента, уютно и комфортно. Если отзывы пассажиров будут положительными, в 2020 году АО Тошшахартрансхизмат планирует закупить дополнительно 20 электробусов.
  • Мойка работает ежедневно. За смену через каждого сотрудника проходит около 70 автобусов.
  • Перед выходом на работу все автобусы проходят мойку на специальном оборудовании.
  • Вторник и пятница каждую неделю определены как Дни технической комиссии. В эти дни все машины автопарков АО Тошшахартрансхизмат проходят процедуру техконтроля.
  • Ежегодно более 550 больших автобусов марки Mercedes и MAN и около 300 маленьких марки Isuzu проходят техобслуживание в автопарке при АО Тошшахартрансхизмат.
  • С начала 2019 года на дорогах столицы было зафиксировано 11 ДТП с участием автобусов АО Тошшахартрансхихмат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цифра сократилась на 22 происшествия.
Табло с информацией о каждом городском рейсе, интервале пути, водителе, который осуществляет тот или иной маршрут.

Обслуживающая городские автобусы компания продемонстрировала журналистам ту часть своей работы, которая обычно скрыта от пассажиров.

Специалисты ОА "Тошшахартрансхизмат" подвели предварительные итоги тестирования электробуса и показали представителям масс-медиа какие новшества внедрены за последнее время в работу компании. На месте события побывал и корреспондент Sputnik Узбекистан.

Представитель компании Белкоммунмаш Сергей Санкевич
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Первый автобус, питающийся от электросети был доставлен в Ташкент в начале сентября. Он произведен крупной белорусской компанией "Белкоммунмаш" и начал курсировать по улицам столицы в тестовом режиме.

Представители "Тошшахартрансхизмат" заявили, что уже можно говорить об экономической эффективности данного вида транспорта. В частности, в сравнении с дизельным топливом данная эффективность превышает средние показатели в более чем 5 раз, с метаном - 3,5 раза.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, автобусы, Тошшахартрансхизмат



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1000 автобусов АО Тошшахартрансхихмат совершают более 16000 рейсов в сутки. Посредством несложных вычислений получаем цифру - 16. Именно столько раз в смену каждая машина проезжает по своему маршруту.
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