"Тошшахартрансхизмат": взгляд изнутри

Обслуживающая городские автобусы компания продемонстрировала журналистам ту часть своей работы, которая обычно скрыта от пассажиров.

Специалисты ОА "Тошшахартрансхизмат" подвели предварительные итоги тестирования электробуса и показали представителям масс-медиа какие новшества внедрены за последнее время в работу компании. На месте события побывал и корреспондент Sputnik Узбекистан.

Первый автобус, питающийся от электросети был доставлен в Ташкент в начале сентября. Он произведен крупной белорусской компанией "Белкоммунмаш" и начал курсировать по улицам столицы в тестовом режиме.

Представители "Тошшахартрансхизмат" заявили, что уже можно говорить об экономической эффективности данного вида транспорта. В частности, в сравнении с дизельным топливом данная эффективность превышает средние показатели в более чем 5 раз, с метаном - 3,5 раза.