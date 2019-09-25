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Лазеры, пиротехника и фонтаны: московский фестиваль "Круг света" – фото

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© REUTERS / Maxim Shemetov
В Москве прошел ежегодный международный фестиваль "Круг света".

В Москве прошел международный фестиваль "Круг света", его посетили около трех миллионов жителей и гостей столицы России.

В этом году организаторы грандиозного мероприятия задействовали девять площадок, в том числе Гребной канал, Театральную площадь, парк "Коломенское", Останкинский парк, Политехнический музей, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October.

Зрители смогли наблюдать пиротехнические и 3D-мэппинговые шоу, световые инсталляции и лазерные проекции. 

В финальный день фестиваля они увидели несколько эпох и главных событий в истории России. Световая новелла была посвящена генетическому коду нации. Международное мероприятие завершилось салютом.

Смотрите самые яркие кадры в нашей фотоленте.

Теги:
Россия, пиротехника, свет, Москва, фестиваль



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