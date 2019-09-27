Испытание страхом: экстремальный туризм в разных странах – фото

Экстремальный туризм подходит не для каждого, но многие из тех, кто однажды испытал себя, уже не могут остановиться. Жгучее желание почувствовать выброс адреналина приводит этих храбрецов к кратерам вулканов, в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, на боливийскую Дорогу смерти... Мест, где можно встретиться лицом к лицу со своими страхами и преодолеть их, в мире сотни!
Смотрите захватывающие фотографии из разных стран. Может быть, вы тоже решитесь на приключение, о котором точно никогда не забудете?