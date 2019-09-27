17:48 27 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.27
  • EUR10383.02
  • USD9424.54
Поиск
Срочно:
Фото

Испытание страхом: экстремальный туризм в разных странах – фото

Получить короткую ссылку
2210
Новости
Все новости
Все новости
  • Туристы во время восхождения на гору Пайер. Полярный Урал, Россия
  • Турист фотографирует автобус в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
  • Вид на кратер вулкана Вильяррика в Чили
  • Плавание в Devil's Pool на стороне Замбии
  • Велосипедисты на дороге Юнгас (Дорога Смерти) в Боливии
  • Гора Чимборасо в Эквадоре
  • Прыжок с банджо
  • Туристы у озера Кава Иджен в Индонезии
  • Подводная пещера Сак-Актун в Мексике
  • Первый турнир по скоростному восхождению Sky running в Ташкентской области
  • Пещера Ласточек в Мексике
  • Плавание с белой акулой
  • Туристы на Королевской тропе в провинции Малага, Испания
  • Парасейлинг на закате в Дубае
ВКЭТ / Виталий Третьяков
Туристы во время траверса на гору Пайер. Полярный Урал, Россия.

Тысячи смельчаков по всему миру решаются на опасные приключения, рискуют жизнью, проверяют на прочность свои нервы и получают от этого ни с чем не сравнимое удовольствие.

Экстремальный туризм подходит не для каждого, но многие из тех, кто однажды испытал себя, уже не могут остановиться. Жгучее желание почувствовать выброс адреналина приводит этих храбрецов к кратерам вулканов, в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, на боливийскую Дорогу смерти... Мест, где можно встретиться лицом к лицу со своими страхами и преодолеть их, в мире сотни! 

Смотрите захватывающие фотографии из разных стран. Может быть, вы тоже решитесь на приключение, о котором точно никогда не забудете?

Теги:
туристы, Туризм, страхи



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лазеры, пиротехника и фонтаны: московский фестиваль "Круг света" – фото
Грета Тунберг: новая загадка для политиков - видео
Грета Тунберг: новая загадка для политиков - видео
Результаты работы Эктора Купера в сборной Узбекистана
От свистка до свистка: что успел Эктор Купер в сборной Узбекистана



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054