Испытание страхом: экстремальный туризм в разных странах – фото

Тысячи смельчаков по всему миру решаются на опасные приключения, рискуют жизнью, проверяют на прочность свои нервы и получают от этого ни с чем не сравнимое удовольствие.

Экстремальный туризм подходит не для каждого, но многие из тех, кто однажды испытал себя, уже не могут остановиться. Жгучее желание почувствовать выброс адреналина приводит этих храбрецов к кратерам вулканов, в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, на боливийскую Дорогу смерти... Мест, где можно встретиться лицом к лицу со своими страхами и преодолеть их, в мире сотни!

Смотрите захватывающие фотографии из разных стран. Может быть, вы тоже решитесь на приключение, о котором точно никогда не забудете?