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Военная мощь и безграничные амбиции: масштабный парад в Пекине – фото

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© REUTERS / Thomas Peter
Солдаты армии Китая на военном параде в честь 70-летия образования КНР в Пекине.

На главной площади Пекина прошел военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Его принимал председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

Этот парад был заявлен как самый крупный за последние десятилетия, в нем участвовали около 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

"Нет ни одной силы, которая может расшатать основу этой великой страны. Ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед", — заявил Си Цзиньпин в ходе выступления перед началом парада на площади Тяньаньмэнь.

По его словам, народ Китая за 70 лет благодаря своим усилиям и борьбе смог достичь успехов, которые изумили мир.

Как прошел масштабный парад, смотрите в фотоленте.

Теги:
военная техника, военные, Китай, парад



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