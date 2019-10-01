Военная мощь и безграничные амбиции: масштабный парад в Пекине – фото

На главной площади Пекина прошел военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Его принимал председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

Этот парад был заявлен как самый крупный за последние десятилетия, в нем участвовали около 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

"Нет ни одной силы, которая может расшатать основу этой великой страны. Ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед", — заявил Си Цзиньпин в ходе выступления перед началом парада на площади Тяньаньмэнь.

По его словам, народ Китая за 70 лет благодаря своим усилиям и борьбе смог достичь успехов, которые изумили мир.

Как прошел масштабный парад, смотрите в фотоленте.