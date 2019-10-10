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На перекрестке культур и времен: как живет самый южный город Узбекистана

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  • Центральная площадь Термеза - Алпомиш.
  • Мавзолей Хаким ат-Термеизи (IX-XV вв.) — главный центр паломничества в регионе. Именно этому религиозному деятелю город обязан своим названием.
  • Комплекс является священным местом паломничества.
  • Рядом с мавзолеем многочисленные сувенирные лавки.
  • Православный храм Александра Невского - памятник архитектуры, наследие Российской империи.
  • Городской парк культуры выглядит скромно, но уютно. Некоторые аттракционы сохранились еще со времен СССР. Все они до сих пор в отличном состоянии и полноценно функционируют.
  • Соседний афганский город Хайратон видно даже через госграницу.
  • Железная дорога рядом с границей Афганистана.
  • Если бы не герб Узбекистана, то можно подумать, что это один из ближневосточных городов.
  • Невеста в национальной свадебной фате.
  • Низкий трафик и относительная компактность города позволяют насладиться велопрогулкой.
  • Женщина продает сузьму (чакки, кисломолочный продукт) на одном из рынков Термеза.
  • Массивное здание хокимиата Термеза — архитектурное наследие советской эпохи.
  • Во многих уличных заведениях чай подают не в чайничках, а в литровых банках. В такой посуде напиток лучше заваривается и дольше остается горячим.
  • Сурхандарьинские гранаты известны во всем мире и славятся своим вкусом и сочностью.
  • Термез одним из первых подхватил возрождающуюся в стране моду на зимние виды спорта. В городе строится второй после Ташкента ледовый дворец.
  • Несмотря на октябрь, в Термезе жарко. Машин мало, да и люди выходят на улицы ближе к вечеру.
  • Несмотря на свой провинциальный статус, Тремез активно развивается и строится. Новые кварталы появляются почти во всех частях города.
  • Железнодорожный вокзал Термеза - один из важнейших инфраструктурных объектов. Термез не просто стратегически важный центр на юге Узбекистана, но и транзитный хаб для товаров и грузов, направляющихся в Афганистан из стран ЦА и России.
Центральная площадь Термеза Алпомиш.

Термез - южный форпост Узбекистана на границе с Афганистаном. За рекой виден Хайратон, расположенный на афганской территории. Несмотря на свой статус, город живет своей размеренной жизнью, храня традиции и объединяя в себе сразу несколько эпох.

Небольшой, но крайне важный по своему географическому положению и функционалу город. Находясь на границе с беспокойным Афганистаном, Термез стал ключевым пунктом на южном направлении.

Но в условиях развития торгово-экономических и гуманитарных связей между официальным Кабулом и Ташкентом Термез приобретает и статус научно-образовательного и торгово-логистического хаба.

При этом город живет обычной для провинции жизнью, храня в своих зданиях и улицах следы сразу нескольких эпох и культур.

Чем сегодня дышит этот город, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Афганистан, Узбекистан, Термез



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