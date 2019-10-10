На перекрестке культур и времен: как живет самый южный город Узбекистана

Термез - южный форпост Узбекистана на границе с Афганистаном. За рекой виден Хайратон, расположенный на афганской территории. Несмотря на свой статус, город живет своей размеренной жизнью, храня традиции и объединяя в себе сразу несколько эпох.

Небольшой, но крайне важный по своему географическому положению и функционалу город. Находясь на границе с беспокойным Афганистаном, Термез стал ключевым пунктом на южном направлении.

Но в условиях развития торгово-экономических и гуманитарных связей между официальным Кабулом и Ташкентом Термез приобретает и статус научно-образовательного и торгово-логистического хаба.

При этом город живет обычной для провинции жизнью, храня в своих зданиях и улицах следы сразу нескольких эпох и культур.

Чем сегодня дышит этот город, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.