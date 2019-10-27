На каких авто ездил первый президент Узбекистана?

На экспозиции, которая открылась во дворе президентского научно-образовательного мемориального комплекса можно прикоснуться к истории в прямом смысле слова, сделать фото на память и заглянуть внутрь салона авто, где когда-то сидел глава государства.

Жителям и гостям столицы показали, на каких автомобилях ездил Ислам Каримов с 1989 по 2016 год. Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал на месте события и разглядел все детали передвижения президента.

За время своей работы первый руководитель Узбекистана сменил не одну машину - все класса "Люкс".

Теперь это уже история, которую изучают и пытаются визуализировать - ведь дорогу, по которой мчался президентский кортеж всегда перекрывали на несколько минут. Увидеть автомобиль Каримова было невозможно.

Теперь на экспозиции, которая открылась во дворе президентского научно-образовательного мемориального комплекса можно прикоснуться к истории в прямом смысле слова, сделать фото на память и заглянуть внутрь салона авто, где когда-то сидел первый президент страны.

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Выставка еще не дополнена новыми моделями, на которых Каримов ездил после 2000-х годов. Пока жители могут увидеть лишь ранние автомобили.