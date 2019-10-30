Аральское море: ужасная трагедия и завораживающая красота - фотолента

Трагедия Аральского моря уже давно считается общемировой. Море превратилось в пустыню. Вместо воды на шесть миллионов гектаров растянулась пустыня. Власти Узбекистана решили использовать, казалось бы, неплодородные земли для создания пастбищ и лесов.
Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, а рыба исчезла.