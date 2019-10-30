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Аральское море: ужасная трагедия и завораживающая красота - фотолента

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  • Вид на Аральское море с высоты
Sputnik / Мария Науменко
От уровня 1960 года осталось лишь 10% Аральского моря.
Sputnik Узбекистан

Корреспондент Sputnik побывала в нулевой точке высохшего дна Аральского моря. Кадры от которых невозможно оторвать глаз - смотрите в нашей фотоленте.

Трагедия Аральского моря уже давно считается общемировой. Море превратилось в пустыню. Вместо воды на шесть миллионов гектаров растянулась пустыня. Власти Узбекистана решили использовать, казалось бы, неплодородные земли для создания пастбищ и лесов.

На дне Аральского моря высадили первые деревья для борьбы с опустыниванием
МЧС Узбекистана
Цветущая пустыня: как меняется облик Аральского моря – видео
Ситуация в регионе улучшается. По словам главы правительства Каракалпакстана Кахрамана Сариева, в Муйнакском районе (Муйнак – ближайший город, расположенный в 90 километрах) функционирует ряд предприятий, среди них - текстильная фабрика и рыбоконсервный комбинат. Кроме того, строится завод, где будут производить ДСП из камыша. Люди стали возвращаться в регион.

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, а рыба исчезла.




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Вид на Аральское море с высоты
Аральское море: ужасная трагедия и завораживающая красота - фотолента
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