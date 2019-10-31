"Лестница Джокера" - место паломничества туристов и блогеров

Премьера блокбастера "Джокер" состоялась 31 августа 2019 года на 76-м Венецианском кинофестивале, где картина удостоилась главного приза — "Золотого льва".
На экраны же фильм вышел в начале октября. В мировом прокате он стал самым кассовым в истории среди картин категории R, к просмотру которых не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения родителей.
Сразу после премьеры туристы потоком хлынули в ньюйоркский Бронкс, где располагается ставшая достопримечательностью лестница. На ней герой Хоакина Феникса исполнил свой главный танец в фильме.