"Лестница Джокера" - место паломничества туристов и блогеров

Главные темы

Суд снова пересмотрел приговор для "узбекского Мавроди" Ахмадбая Турсунбаев проведет в заключении 14 лет и 3 месяца. Он также обязан заплатить штраф в размере 400 МРЗП. 11

Незрячий профессор проведет лекцию в Ташкенте Центральной лекцией форума станет выступление российского тренера Владимира Васкевича. Он не видит с детства, но его авторские тренинги позволяют эффективно работать с детьми с ограниченными возможностями. 18