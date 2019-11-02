Повседневная жизнь роботов - фото из будущего

Жизнь по соседству с роботами рисовали многие писатели-фантасты, кинорежиссеры. В новой работе фотографа-дизайнера можно заглянуть в будущее и буквально кожей ощутить, как размыта эта граница между человеком и машиной.

Профессиональный дизайнер и независимый фотограф, работающий под псевдонимом Niko Photographisme уже десять лет, выпустил уникальный фотопроект The Robot Next Door.

Он начал работать над ним в 2017 году после нескольких лет дизайнерских экспериментов на тему роботов и модифицированных людей. Проект "Робот по соседству" состоит из сотни изображений, созданных с помощью сорока моделей. Смотрите некоторые из его работ в нашей фотоленте.