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Повседневная жизнь роботов - фото из будущего

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Снимок Stylish из фотопроекта The Robot Next Door.
Sputnik Узбекистан

Фотопроект The Robot Next Door показывает предполагаемую жизнь модифицированных людей, "живущих по соседству".

Жизнь по соседству с роботами рисовали многие писатели-фантасты, кинорежиссеры. В новой работе фотографа-дизайнера можно заглянуть в будущее и буквально кожей ощутить, как размыта эта граница между человеком и машиной.

Профессиональный дизайнер и независимый фотограф, работающий под псевдонимом Niko Photographisme уже десять лет, выпустил уникальный фотопроект The Robot Next Door.

Он начал работать над ним в 2017 году после нескольких лет дизайнерских экспериментов на тему роботов и модифицированных людей. Проект "Робот по соседству" состоит из сотни изображений, созданных с помощью сорока моделей. Смотрите некоторые из его работ в нашей фотоленте.




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