Чулки и красотки: горячие фотографии с показа нижнего белья

Восьмой сезон Недели нижнего белья в Москве запомнился яркими показами, обилием брендов и участников, а также обворожительными моделями, дефилирующими на подиумах.

Неделя нижнего белья, купальников, домашней одежды, чулочных изделий и аксессуаров прошла в Москве с 2 по 4 ноября. Яркое событие, которое собрало тысячи ценителей красивой нижней одежды, также затронуло острую социально значимую тему — профилактику заболеваний молочной железы.

На площади 2 000 квадратных метров посетителям было представлено девять модных дефиле, а также шоурум из 5 000 разнообразных моделей от 150 производителей нижнего белья.

В рамках Lingerie Fashion Week было организовано множество мастер-классов по правильному подбору нижнего белья, позированию, а также конкурсы и розыгрыши призов.

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