Падение Теночтитлана: почему погибла цивилизация ацтеков

Хотя города под властью ацтеков облагались большой данью, раскопки показывают устойчивый рост благосостояния простолюдинов после подчинения этих городов. Торговля велась даже с вражескими городами.

Столетия назад существовала империя ацтеков, уровень развития ее цивилизации до сих пор поражает ученых со всего света.

Ацтеки - это доминирующая культура времен постклассического периода. Они жили на территории нынешнего Мехико в XIV—XVI веках и стали контролировать огромные территории Центральной Америки к северу до пролива Техуантепек.

Хотя города под властью ацтеков облагались большой данью, раскопки показывают устойчивый рост благосостояния простолюдинов после подчинения этих городов. Торговля велась даже с вражескими городами.

Империя ацтеков породила самый крупный демографический взрыв в Мезоамерике: население увеличилось с 10 до 15 миллионов человек.

Осада с последующим захватом и разрушением столицы империи ацтеков - Теночтитлана, возглавляемая испанским конкистадором Эрнаном Кортесом, произошла в 1521 году. Несмотря на многочисленные бои, которые велись между коренным населением и конкистадорами, именно падение столицы империи стало началом падения Ацтекской империи.

Штурм ацтекской столицы, продолжавшийся более 70 дней, завершился 13 августа 1521 г. В этот день испанцам удалось перехватить небольшую флотилию, отчалившую от одного из городских кварталов. В одном из каноэ оказался правитель ацтеков. "Он положил руку на мой кинжал, прося, чтобы я убил его," — писал Кортес. Но предводителю конкистадоров плененный правитель был нужен как заложник. Испанцы разрешили безоружным истощенным ацтекам покинуть разрушенный город, добившись от их правителя сведений о местонахождении спрятанных сокровищ ацтеков.