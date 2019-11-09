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По ту сторону Берлинской стены: как жили немцы в ГДР - фото из музея

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© REUTERS / Hannibal Hanschke
Куклы, изображающие членов пионерской организации ГДР, в музее ГДР в Пирне, Германия
Sputnik Узбекистан

Сегодня отмечается тридцатилетие падения Берлинской стены - одного из самых известных символов холодной войны.

До мурашек узнаваемые кресла и занавески, куклы и радиолы, пионеры и вожди: смотрите, как жили немцы за Берлинской стеной. Подробности - в фотоподборке Sputnik.

Это музей ГДР в Пирне, его постоянная экспозиция рассказывает о жизни в ГДР до падения Берлинской стены в 1989 году. На двух этажах общей площадью 2000 квадратных метров представлено более 120 000 экспонатов.

После второй мировой войны Берлин был поделён между державами‑победительницами (СССР, США, Франция и Великобритания) на четыре оккупационные зоны. Восточная зона, самая большая, почти в половину территории города, досталась СССР ‑ как стране, чьи войска заняли Берлин.

Теги:
Берлин, фотография, фотосъемка, фотолента, фото



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