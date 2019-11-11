Впервые в Узбекистане: конференция Валдайского клуба в Самарканде – фотолента

В Самарканде 10-11 ноября проходит знаковое событие - X Азиатская конференция Валдайского клуба. Мероприятие посвящено теме "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка".

Участники обсуждают важные и актуальные вопросы: роль ЦА в мировых делах, вызовы безопасности, совместное взаимодействие через экономику, подходы к будущему.

Первый день конференции был посвящен российско-узбекским отношениям, прошли встречи экспертов только двух стран. Во второй день в мероприятии участвуют более 70 экспертов из 11 стран — России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции и Японии.

Собравшиеся эксперты считают, что у Центральной Азии очень большое будущее, отметил генсек ШОС Рашид Алимов. Крайне важно последовательно и настойчиво работать над укреплением внутрирегионального сотрудничества и развитием отношений с самыми надежными партнерами.

Кадры из Самарканда — в фотоленте Sputnik Узбекистан.