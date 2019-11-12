Главный сердцеед Голливуда: девушки Леонардо Ди Каприо

За личной жизнью Леонардо Ди Каприо поклонники не успевают следить. В честь его 45-летия мы подготовили для вас фотоленту с самыми заметными романами в его жизни!

Вчера главный серцеед Голливуда отметил свое 45-летие.

Казалось бы, тот самый возраст, когда уже пора бы завести семью и детей, но это не про актера. Его спутницы меняются так быстро, что многие поклонники даже не успевают запоминать их имена.

Однако в его жизни были и продолжительные романы, а инсайдеры утверждают, что имели место даже предложения руки и сердца.

На данный момент Лео уже с 2018 года встречается с приемной дочерью Аль Пачино Камиллой Морроне. Надолго ли это?

А пока предлагаем вам посмотреть на самые заметные романы в жизни голливудского актера!