Главный сердцеед Голливуда: девушки Леонардо Ди Каприо

Вчера главный серцеед Голливуда отметил свое 45-летие.
Казалось бы, тот самый возраст, когда уже пора бы завести семью и детей, но это не про актера. Его спутницы меняются так быстро, что многие поклонники даже не успевают запоминать их имена.
Однако в его жизни были и продолжительные романы, а инсайдеры утверждают, что имели место даже предложения руки и сердца.
На данный момент Лео уже с 2018 года встречается с приемной дочерью Аль Пачино Камиллой Морроне. Надолго ли это?
А пока предлагаем вам посмотреть на самые заметные романы в жизни голливудского актера!