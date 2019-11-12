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Главный сердцеед Голливуда: девушки Леонардо Ди Каприо

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  • Камила Морроне
© AFP 2018 / Evan Agostini
Самая первая девушка тогда еще начинающего сердцееда Леонардо Ди Каприо - Бриджет Холл. Именно с 16-летней моделью актер впервые появился на красной ковровой дорожке. Тогда таблоиды писали, что отношения влюбленных развиваются стремительно, но позднее Лео отрицал серьезность романа. Позже Бриджет сказала, что это была первая большая любовь.
Sputnik Узбекистан

За личной жизнью Леонардо Ди Каприо поклонники не успевают следить. В честь его 45-летия мы подготовили для вас фотоленту с самыми заметными романами в его жизни!

Вчера главный серцеед Голливуда отметил свое 45-летие.

Казалось бы, тот самый возраст, когда уже пора бы завести семью и детей, но это не про актера. Его спутницы меняются так быстро, что многие поклонники даже не успевают запоминать их имена.

Однако в его жизни были и продолжительные романы, а инсайдеры утверждают, что имели место даже предложения руки и сердца.

На данный момент Лео уже с 2018 года встречается с приемной дочерью Аль Пачино Камиллой Морроне. Надолго ли это?

А пока предлагаем вам посмотреть на самые заметные романы в жизни голливудского актера!

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