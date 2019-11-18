Похоронен по собственному желанию: странная "мода" в Южной Корее

Клиенты отмечают: этого времени им хватает, чтобы вспомнить пережитое — как плохое, так и хорошее, извлечь уроки из прошлого, попросить бога отпустить им грехи и подумать о будущем — солнечном, радостном и прекрасном.

Необычная тенденция наблюдается в последние годы в Южной Корее. Там стала весьма популярна такая услуга, как "похороны" еще живых людей.

Интересно, что через погребальный обряд желают пройти как юные, так и уже достаточно пожившие южнокорейцы.

После того как они ложатся в гробы, а служащие накрывают их крышками и символично постукивают по ним молоточками, "умершие" остаются в полной темноте наедине со своими мыслями минут на 10.

Клиенты отмечают: этого времени им хватает, чтобы вспомнить пережитое — как плохое, так и хорошее, извлечь уроки из прошлого, попросить бога отпустить им грехи и подумать о будущем — солнечном, радостном и прекрасном.

Для Южной Кореи это весьма актуально, поскольку уровень самоубийств в этой стране очень высок.