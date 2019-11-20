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Шелковый ряд: как выглядит и чем пахнет настоящий шелк

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  • Показ одежды от компании BBS
  • Показ одежды от компании BBS
  • Показ одежды от компании BBS
  • Показ одежды от компании BBS
  • Показ одежды от компании BBS
  • Показ одежды от компании BBS
  • Показ одежды от компании BBS
Sputnik
При создании коллекции использовались такие виды шелковых тканей, как муслин, крепдешин, тафта, креп-жоржет.
Sputnik Узбекистан

В посольстве Узбекистана в России представили показ одежды, изготовленной под брендом BBS, производителя шелковой продукции из Бухары.

Представленные на показе модели платьев и костюмов призваны, в первую очередь, продемонстрировать изящество узбекского шелка, рассказала генеральный директор компании Bukhara Brilliant Silk Оксана Ефименко.

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При создании коллекции были использованы такие виды шелковых тканей, как муслин, крепдешин, тафта (этот вид материала практичен при пошиве объемных моделей одежды), креп-жоржет.

Авторы представленных изделий рассказали также, как правильно ухаживать за шелковой тканью: допустима лишь бережная ручная стирка с использованием специальных кондиционеров. 

Настоящий шелк - это природный терморегулятор, то есть зимой он согревает, а летом создает приятное ощущение прохлады на коже.

Кроме того, изделие из натурального шелка можно распознать по запаху: ткань пахнет бабочками тутового шелкопряда, этот аромат напоминает запах шерсти. Если он присутствует, можно уверенно сказать, что в этом материале нет искусственных добавок. 




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Показ одежды от компании BBS
Шелковый ряд: как выглядит и чем пахнет настоящий шелк
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