Шелковый ряд: как выглядит и чем пахнет настоящий шелк

В посольстве Узбекистана в России представили показ одежды, изготовленной под брендом BBS, производителя шелковой продукции из Бухары.

Представленные на показе модели платьев и костюмов призваны, в первую очередь, продемонстрировать изящество узбекского шелка, рассказала генеральный директор компании Bukhara Brilliant Silk Оксана Ефименко.

Мед, шелк и муза: итальянские блогеры путешествуют по Узбекистану >>

При создании коллекции были использованы такие виды шелковых тканей, как муслин, крепдешин, тафта (этот вид материала практичен при пошиве объемных моделей одежды), креп-жоржет.

Авторы представленных изделий рассказали также, как правильно ухаживать за шелковой тканью: допустима лишь бережная ручная стирка с использованием специальных кондиционеров.

Настоящий шелк - это природный терморегулятор, то есть зимой он согревает, а летом создает приятное ощущение прохлады на коже.

Кроме того, изделие из натурального шелка можно распознать по запаху: ткань пахнет бабочками тутового шелкопряда, этот аромат напоминает запах шерсти. Если он присутствует, можно уверенно сказать, что в этом материале нет искусственных добавок.