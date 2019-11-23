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С подиума во власть: красавицы, сменившие модные показы на политику – фото

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© Sputnik / Victor Tolochko
Депутатом нижней палаты парламента избрали "Мисс Беларусь-2018" Марию Василевич. Она баллотировалась на 104-м Кальварийском избирательном округе Минска.
Sputnik Узбекистан

Обладательница титула "Мисс Беларусь" 2018 года Мария Василевич стала депутатом парламента родной страны. Однако она далеко не единственная признанная красавица, решившаяся на столь кардинальные перемены в жизни.

В политику обладательницы серьезных титулов идут не так часто, но когда они не могут реализовать свои деловые качества в рамках модельного бизнеса, приходится идти на смену профессии.

Так, к примеру, бывшая итальянская фотомодель и телеведущая Мара Карфанья пришла в политику в 2004 году. Сейчас она является членом партии Forza Italia и вице-президентом Палаты депутатов. 

Каким еще красавицам удалось сменить карьеру на политику, общественную и благотворительную деятельность, смотрите в фотоленте Sputnik.




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