С подиума во власть: красавицы, сменившие модные показы на политику – фото

Обладательница титула "Мисс Беларусь" 2018 года Мария Василевич стала депутатом парламента родной страны. Однако она далеко не единственная признанная красавица, решившаяся на столь кардинальные перемены в жизни.

В политику обладательницы серьезных титулов идут не так часто, но когда они не могут реализовать свои деловые качества в рамках модельного бизнеса, приходится идти на смену профессии.

Так, к примеру, бывшая итальянская фотомодель и телеведущая Мара Карфанья пришла в политику в 2004 году. Сейчас она является членом партии Forza Italia и вице-президентом Палаты депутатов.

Каким еще красавицам удалось сменить карьеру на политику, общественную и благотворительную деятельность, смотрите в фотоленте Sputnik.