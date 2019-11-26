Мощный старт: новый завод способен выпускать 3 тыс КамАЗов в год

Общая площадь новой производственной линии составляет 7,4 тыс. кв.м. Здесь же будут собирать и устанавливать газобаллонное оборудование на шасси КамАЗ.

ПАО "КамАЗ" вместе с АО "Узавтосаноат" запустили вторую сборочную линию грузовиков на базе UzAuto Trailer в Самарканде.

КамАЗ запустил новую линию сборки в Узбекистане >>

Мощность производства грузовых машин на заводе превысит 3 тыс. единиц в год.

Общая площадь новой производственной линии составляет 7,4 тыс. кв.м.

Там же появился участок, где собирают и устанавливают газобаллонное оборудование на шасси КамАЗ. За счет новой сборочной линии в производстве шасси теперь будут применять локализованные аккумуляторные батареи, горюче-смазочные материалы, газовые баллоны и иные комплектующие отечественного производства.