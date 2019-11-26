21:22 26 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Фото

Мощный старт: новый завод способен выпускать 3 тыс КамАЗов в год

Получить короткую ссылку
Тема:
Рабочий визит главы Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан (10)
24 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Церемония открытия новой линии по сборке автомобилей КАМАЗ в г. Самарканд
  • Церемония открытия новой линии по сборке автомобилей КАМАЗ в г. Самарканд
  • Церемония открытия новой линии по сборке автомобилей КАМАЗ в г. Самарканд
  • Церемония открытия новой линии по сборке автомобилей КАМАЗ в г. Самарканд
  • Церемония открытия новой линии по сборке автомобилей КАМАЗ в г. Самарканд
  • Церемония открытия новой линии по сборке автомобилей КАМАЗ в г. Самарканд
  • Церемония открытия новой линии по сборке автомобилей КАМАЗ в г. Самарканд
  • Автомобиль марки КАМАZ
  • Церемония открытия новой линии по сборке автомобилей КАМАЗ в г. Самарканд
  • Церемония открытия новой линии по сборке автомобилей КАМАЗ в г. Самарканд
  • Церемония открытия новой линии по сборке автомобилей КАМАЗ в г. Самарканд
Линия оснащена современным технологическим и вспомогательным оборудованием, позволяющим обеспечить мощность производства свыше 3 000 единиц грузовых автомобилей в год.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images//1288/04/12880492.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191126/12881380/Otkrytie-linii-po-proizvodstvu-KAMAZ.html

Общая площадь новой производственной линии составляет 7,4 тыс. кв.м. Здесь же будут собирать и устанавливать газобаллонное оборудование на шасси КамАЗ.

ПАО "КамАЗ" вместе с АО "Узавтосаноат" запустили вторую сборочную линию грузовиков на базе UzAuto Trailer в Самарканде.

КамАЗ запустил новую линию сборки в Узбекистане >>

Презентация КАМАЗ в Ташкенте
Пресс-служба "Узавтосаноат"
Под рев мотора: КамАЗ укрепляет свое присутствие на узбекском авторынке

Мощность производства грузовых машин на заводе превысит 3 тыс. единиц в год.

Общая площадь новой производственной линии составляет 7,4 тыс. кв.м.

Там же появился участок, где собирают и устанавливают газобаллонное оборудование на шасси КамАЗ. За счет новой сборочной линии в производстве шасси теперь будут применять локализованные аккумуляторные батареи, горюче-смазочные материалы, газовые баллоны и иные комплектующие отечественного производства.

Тема:
Рабочий визит главы Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан (10)
Теги:
завод, ПАО КАМАЗ, Самарканд, Рустам Минниханов



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Церемония открытия новой линии по сборке автомобилей КАМАЗ в г. Самарканд
Мощный старт: новый завод способен выпускать 3 тыс КамАЗов в год
Конкурент Илона Маска: Калашников представил городской электромотоцикл
Бесшумный и экологически чистый: "Калашников" представил городской байк
Население стран СНГ за последние 60 лет
Население стран СНГ: цифры за последние 60 лет



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться