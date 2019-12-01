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Самые яркие кадры ноября от Sputnik – фотолента

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© Sputnik / Anton Denisov
Участницы финала международного конкурса "Miss Fashion 2019 – GODDESS OF THE UNIVERSE" в концертном зале Vegas City Hall в Москве.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191201/12917051.html

Затопленные улицы Венеции, баржи на реке Оби в Новосибирске, парк Галицкого у стадиона "Краснодар" с высоты птичьего полета — все это вы увидите в нашей фотоленте.

Ноябрь 2019 года — это юбилей Александры Пахмутовой — любимого композитора нескольких поколений, автора чистой и пронзительной музыки к фильму "Три тополя на Плющихе" и десяткам других кинокартин. 

Ноябрь–2019 — это самое сильное наводнение в Венеции за 50 лет. 

И многое, многое другое...

Чем еще запомнится ушедший месяц, смотрите в фотоленте Sputnik.

Теги:
красота, искусство, балет, фотография, фотолента, фото



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