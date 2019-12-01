Самые яркие кадры ноября от Sputnik – фотолента

Затопленные улицы Венеции, баржи на реке Оби в Новосибирске, парк Галицкого у стадиона "Краснодар" с высоты птичьего полета — все это вы увидите в нашей фотоленте.

Ноябрь 2019 года — это юбилей Александры Пахмутовой — любимого композитора нескольких поколений, автора чистой и пронзительной музыки к фильму "Три тополя на Плющихе" и десяткам других кинокартин.

Ноябрь–2019 — это самое сильное наводнение в Венеции за 50 лет.

И многое, многое другое...

Чем еще запомнится ушедший месяц, смотрите в фотоленте Sputnik.