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Смех и танцы: открытие ГУМ-катка в Москве - фотолента

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  • Открытие ГУМ-катка на Красной площади
  • Открытие ГУМ-катка на Красной площади
  • ГУМ-каток на Красной площади
  • Открытие ГУМ-катка на Красной площади
  • Открытие ГУМ-катка на Красной площади
  • Открытие ГУМ-катка на Красной площади
  • Открытие ГУМ-катка на Красной площади
  • Открытие ГУМ-катка на Красной площади
  • Открытие ГУМ-катка на Красной площади
  • Открытие ГУМ-катка на Красной площади
  • Открытие ГУМ-катка на Красной площади
  • Открытие ГУМ-катка на Красной площади
  • ГУМ-каток на Красной площади
  • Открытие ГУМ-катка на Красной площади
  • Открытие ГУМ-катка на Красной площади
  • ГУМ-каток на Красной площади
  • Открытие ГУМ-катка на Красной площади
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Несколько дней назад на Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1293/53/12935358.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191204/12936425/Smekh-i-tantsy-otkrytie-GUM-katka-v-Moskve-fotolenta.html

Дети, знаменитости, выступления и танцы - все лучшие моменты открытия ГУМ-катка на Красной площади в Москве - в нашей фотоленте.

Несколько дней назад на Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка, темой оформления в этом году стала детская программа "Спокойной ночи, малыши!", которой исполнилось 55 лет.

Специально для гостей торжественного открытия ГУМ-катка 29 ноября знаменитая фигуристка Татьяна Навка представила фрагмент своего нового мюзикла на льду "Спящая красавица".

Новогодняя елка Sputnik в ГУМе
Sputnik
Круглая дата: звезды поздравили Sputnik с 5-летием на открытии ГУМ-катка

После официальной церемонии на Красной площади гости продолжили вечер в Bosco MISHKA Bar.

Открытие ГУМ-катка посетили Андрей Малахов, Татьяна Навка, Петр Чернышев, Алина Загитова, Альбина Джанабаева, Алла Михеева, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Ксения Алферова, Бари Алибасов, Антон Табаков, Татьяна Михалкова, Сергей Гармаш, Екатерина Шпица, Алексей Яшин и многие другие.

Теги:
знаменитости, звезды, Москва, Москва, Россия, Россия, каток, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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