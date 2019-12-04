Смех и танцы: открытие ГУМ-катка в Москве - фотолента

Дети, знаменитости, выступления и танцы - все лучшие моменты открытия ГУМ-катка на Красной площади в Москве - в нашей фотоленте.

Несколько дней назад на Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка, темой оформления в этом году стала детская программа "Спокойной ночи, малыши!", которой исполнилось 55 лет.

Специально для гостей торжественного открытия ГУМ-катка 29 ноября знаменитая фигуристка Татьяна Навка представила фрагмент своего нового мюзикла на льду "Спящая красавица".

После официальной церемонии на Красной площади гости продолжили вечер в Bosco MISHKA Bar.

Открытие ГУМ-катка посетили Андрей Малахов, Татьяна Навка, Петр Чернышев, Алина Загитова, Альбина Джанабаева, Алла Михеева, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Ксения Алферова, Бари Алибасов, Антон Табаков, Татьяна Михалкова, Сергей Гармаш, Екатерина Шпица, Алексей Яшин и многие другие.