Гибкость, страсть и грациозность: ансамбль "Лезгинка" в Ташкенте – фото

Сильные и смелые юноши, на которых, кажется, не действует земная гравитация, нежные и грациозные девушки — это все о них, артистах ансамбля "Лезгинка". На ташкентской сцене они отбивали чечетку, плясали лезгинку, исполняли головокружительные кульбиты и трогательные народные танцы с грациозными красавицами в национальных платьях.

Не обошлось и без акробатических номеров и канатоходца, за движениями которого все следили с замиранием сердца. Все это под зажигательные кавказские мотивы, которые так перекликаются с восточными быстрыми мелодиями и потому особенно близки и понятны местным зрителям.

Государственный академический заслуженный ансамбль танца "Лезгинка" был создан в 1958 году танцовщиком и хореографом Танхо Израиловым. На сегодняшний день в коллектив входят представители 33 народов Дагестана и других регионов Северного Кавказа.

За более чем полувековую историю своего существования ансамбль побывал на гастролях в 65 странах, стал победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов.