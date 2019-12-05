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Гибкость, страсть и грациозность: ансамбль "Лезгинка" в Ташкенте – фото

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  • В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
  • В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
  • В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
  • В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
  • В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
  • В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
  • В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
  • В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
  • В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
  • В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Легендарный ансамбль танца "Лезгинка" из Дагестана выступил в Ташкенте в рамках Дней российской культуры.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191205/12949143/Gibkost-strast-i-gratsioznost-vystuplenie-ansamblya-Lezginka-v-Tashkente--foto.html

Легендарный ансамбль танца "Лезгинка" из Дагестана выступил в Ташкенте в рамках Дней российской культуры.

Сильные и смелые юноши, на которых, кажется, не действует земная гравитация, нежные и грациозные девушки — это все о них, артистах ансамбля "Лезгинка". На ташкентской сцене они отбивали чечетку, плясали лезгинку, исполняли головокружительные кульбиты и трогательные народные танцы с грациозными красавицами в национальных платьях.

Выступление ансамбля из Дагестана Лезгинка в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Не обошлось и без акробатических номеров и канатоходца, за движениями которого все следили с замиранием сердца. Все это под зажигательные кавказские мотивы, которые так перекликаются с восточными быстрыми мелодиями и потому особенно близки и понятны местным зрителям.

Государственный академический заслуженный ансамбль танца "Лезгинка" был создан в 1958 году танцовщиком и хореографом Танхо Израиловым. На сегодняшний день в коллектив входят представители 33 народов Дагестана и других регионов Северного Кавказа.

За более чем полувековую историю своего существования ансамбль побывал на гастролях в 65 странах, стал победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов.

Теги:
искусство, Культура, Узбекистан, Россия, Ташкент, Концерт, танец, лезгинка, Дагестан



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