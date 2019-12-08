Сеньорита Кабельо, медведица Герта и волонтеры под водой – фото недели

Самые яркие кадры, сделанные на уходящей неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Узбекистанцы широко отпраздновали День Конституции, Ташкент начал готовиться к Новому году, а в Великобритании состоялась встреча лидеров НАТО.
Самые яркие кадры, сделанные на уходящей неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Намангане прошел крупный турнир по купкари, посвященный Дню работников сельского хозяйства. Зрелищное мероприятие посетили десятки тысяч зрителей.
Гирлянды, елки на главных улицах и отличное настроение. О том, как столица Узбекистана готовится к празднованию Нового года - смотрите нашу фотоленту!
Легендарный ансамбль танца "Лезгинка" из Дагестана выступил в Ташкенте в рамках Дней российской культуры.
Дети, знаменитости, выступления и танцы - все лучшие моменты открытия ГУМ-катка на Красной площади в Москве - в нашей фотоленте.
Седьмого декабря во Дворце форумов Узбекистана состоялось торжественное собрание, посвященное 27-й годовщине принятия Конституции. В нем принял участие президент Шавкат Мирзиёев, который выступил с докладом о происходящих в стране политических и правовых изменениях.
Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. МИД ранее опубликовал список избирательных участков, образованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики в других странах.
Усманов написал открытое письмо главе Всемирного антидопингового агентства, копия направлена президенту Международного олимпийского комитета.
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