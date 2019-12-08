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Сеньорита Кабельо, медведица Герта и волонтеры под водой – фото недели

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подготовка Ташкента к празднованию Нового года.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1296/49/12964984.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191208/12965966.html

Узбекистанцы широко отпраздновали День Конституции, Ташкент начал готовиться к Новому году, а в Великобритании состоялась встреча лидеров НАТО.

Самые яркие кадры, сделанные на уходящей неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
НАТО, Ташкент, фотография, фото, фотолента



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