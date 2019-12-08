Сеньорита Кабельо, медведица Герта и волонтеры под водой – фото недели

Седьмого декабря во Дворце форумов Узбекистана состоялось торжественное собрание, посвященное 27-й годовщине принятия Конституции. В нем принял участие президент Шавкат Мирзиёев, который выступил с докладом о происходящих в стране политических и правовых изменениях.

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