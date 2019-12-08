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Тысячи коней и пыль столбом: турнир по купкари в Намангане – фото

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  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
  • В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
Пресс-служба Наманганской области
В Намангане прошел крупный турнир по купкари, посвященный Дню работников сельского хозяйства.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191208/12967515/Tysyachi-koney-i-pyl-stolbom-kak-proshel-turnir-po-kupkari-v-Namangane.html

В Намангане прошел крупный турнир по купкари, посвященный Дню работников сельского хозяйства. Зрелищное мероприятие посетили десятки тысяч зрителей.

В состязании приняли участие несколько сотен наездников со всего Узбекистана, а также из Оша, Джалал-Абада и других регионов Кыргызстана. Победителей ждали щедрые подарки — верблюды, телята, овцы и козы, ковры, телевизоры, и не только.

Участники международного турнира по купкари в Самаркандской области Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В пылу борьбы, в пыли степи: захватывающие кадры турнира по купкари
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Купкари — традиционное конное состязание у народов Средней Азии. Наездники состязаются за тушу козла или молодого барана, побеждает тот, кто первым доберется до финиша с добычей, не позволив соперникам ее отбить. Это довольно экзотический вид соревнований, требующий от участников серьезной физической подготовки.

Обычно такие соревнования устраивают в межсезонье, в пору свадеб и других крупных торжеств. Кроме того, важное значение имеет погода — для лошадей и для самих наездников при таких нагрузках нужны приемлемые условия.

Разумеется, не обходится без легких травм, ушибов и падений, но зато победитель получает не только ценный приз, но и уважение всей округи, что ценится порой выше любых материальных благ.

Кадры поединков и атмосфера настоящего праздника — в фотоленте.

Теги:
лошади, лошадь, Узбекистан, Наманган, купкари



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В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
Тысячи коней и пыль столбом: турнир по купкари в Намангане – фото
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