Тысячи коней и пыль столбом: турнир по купкари в Намангане – фото

В состязании приняли участие несколько сотен наездников со всего Узбекистана, а также из Оша, Джалал-Абада и других регионов Кыргызстана. Победителей ждали щедрые подарки — верблюды, телята, овцы и козы, ковры, телевизоры, и не только.

Купкари — традиционное конное состязание у народов Средней Азии. Наездники состязаются за тушу козла или молодого барана, побеждает тот, кто первым доберется до финиша с добычей, не позволив соперникам ее отбить. Это довольно экзотический вид соревнований, требующий от участников серьезной физической подготовки.

Обычно такие соревнования устраивают в межсезонье, в пору свадеб и других крупных торжеств. Кроме того, важное значение имеет погода — для лошадей и для самих наездников при таких нагрузках нужны приемлемые условия.

Разумеется, не обходится без легких травм, ушибов и падений, но зато победитель получает не только ценный приз, но и уважение всей округи, что ценится порой выше любых материальных благ.

Кадры поединков и атмосфера настоящего праздника — в фотоленте.