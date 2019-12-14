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Дед Мороз и его собратья в разных странах мира

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© Sputnik / Maksim Bogodvid
Санта Клаус в "Музее естественной истории Татарстана" в рамках встречи с Татарским Дедом Морозом Кыш Бабаем в Казани.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191214/13007034.html

Праздничная фотолента еще раз напомнит о том, что Новый год совсем скоро! На снимках видно, как выглядят главные волшебники в разных странах и почему они, вопреки различиям, обладают одним главным свойством — обеспечивают отличное настроение.

Скоро праздник!

В аэропорту Вильнюса появилась елка из изъятых у пассажиров предметов
Sputnik / RUPTLY
Запрещенные к провозу предметы украсили елку в аэропорту Вильнюса

На память сфотографировались армянский Каханд, французский Пер Ноэль, бельгийский Синтерклаас, финский Йоулупукки, английский Father Christmas, украинский Святий Миколай, иранский Baba Noel, белорусский Дзед Мароз, американский Санта-Клаус, русский дед Мороз, немецкий Nikolaus, татарский Кыш Бабай, шведский Юлениссе, польский Dziadek Mróz, словенский Dedek Mraz, ямальский Ямал Ири и др.

Новости с иголочки: цифровая елка Sputnik украсила ГУМ – фото >>

Теперь, познакомившись с ними, можно в любой точке Земли запросто узнать новогоднего чародея и обратиться к нему с заветным желанием.




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