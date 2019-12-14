Дед Мороз и его собратья в разных странах мира

Скоро праздник!
На память сфотографировались армянский Каханд, французский Пер Ноэль, бельгийский Синтерклаас, финский Йоулупукки, английский Father Christmas, украинский Святий Миколай, иранский Baba Noel, белорусский Дзед Мароз, американский Санта-Клаус, русский дед Мороз, немецкий Nikolaus, татарский Кыш Бабай, шведский Юлениссе, польский Dziadek Mróz, словенский Dedek Mraz, ямальский Ямал Ири и др.
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Теперь, познакомившись с ними, можно в любой точке Земли запросто узнать новогоднего чародея и обратиться к нему с заветным желанием.