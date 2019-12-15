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От Англии до Ямайки: яркие кадры финала конкурса "Мисс Мира 2019"

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© REUTERS / Henry Nicholls
В этом году заявки на участие в конкурсе подали представительницы более чем 140 стран. В Лондон приехали около 90 девушек, в финал вышли только 40. Однако победительницей стала Тони-Энн Сингх (Ямайка).
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191215/13014065.html

Накануне в Лондоне прошел 69-й международный конкурс красоты "Мисс мира 2019". Победу одержала 23-летняя конкурсантка с Ямайки Тони-Энн Сингх.

Девушка стала второй представительницей Ямайки, завоевавшей титул "Мисс мира". Впервые ее соотечественница победила в конкурсе в 1993 году.

Первой вице-мисс стала участница из Франции Офели Мезино, второй – Суман Рао из Индии. В пятерку лучших также вошли красавицы из Нигерии и Бразилии.

Самые яркие моменты финала конкурса смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
Великобритания, Лондон, конкурс красоты



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От Англии до Ямайки: яркие кадры финала конкурса "Мисс Мира 2019"
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