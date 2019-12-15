От Англии до Ямайки: яркие кадры финала конкурса "Мисс Мира 2019"

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Накануне в Лондоне прошел 69-й международный конкурс красоты "Мисс мира 2019". Победу одержала 23-летняя конкурсантка с Ямайки Тони-Энн Сингх.
Девушка стала второй представительницей Ямайки, завоевавшей титул "Мисс мира". Впервые ее соотечественница победила в конкурсе в 1993 году.
Первой вице-мисс стала участница из Франции Офели Мезино, второй – Суман Рао из Индии. В пятерку лучших также вошли красавицы из Нигерии и Бразилии.
Самые яркие моменты финала конкурса смотрите в нашей фотоленте!