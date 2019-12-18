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Яркие краски, тепло и уют: как выглядят мобильные и модульные детсады

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  • Модульный детский сад
  • Модульный детский сад
  • Дети в модульном детском саду
  • Дети в модульном детском саду
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Представители Министерства дошкольного образования Узбекистана показали журналистам детские сады, которые были созданы на базе морских контейнеров и автобусов.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191218/13041435/Yarkie-kraski-teplo-i-uyut-kak-vyglyadyat-mobilnye-i-modulnye-detsady.html

Представители Министерства дошкольного образования Узбекистана показали журналистам детские сады, которые были созданы на базе морских контейнеров и автобусов. Пилотный проект реализован совместно с "Узавтосаноат".

Строительство дошкольных учреждений — долгий и затратный процесс, причем в некоторых местностях Узбекистана пока попросту невозможный. Чтобы как можно больше малышей могли посещать развивающие занятия и готовиться к школе, профильное министерство предложило альтернативу — модульные группы на базе морских контейнеров и мобильные детские сады, представляющие собой переоборудованные автобусы.

Модульный детский сад
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Любой желающий не сможет открыть модульный детский сад – представитель МДО
Ни те, ни другие не зависят от инфраструктуры, поскольку в них есть все необходимое. В том числе для того, чтобы малыши были в безопасности.

Представители министерства отмечают, что ребятам нравится обстановка в детсадах: в них тепло и уютно, много игрушек и развивающих игр. Однако делать выводы пока рано: предстоит проверить, как пройдут зима и лето. Пока же можно с уверенностью сказать, что внутри они мало чем отличаются от обычных дошкольных учреждений.

Если проект признают успешным, у малышей в труднодоступных районах республики появится возможность учиться и получать знания с самых юных лет. 

Как выглядят дошкольные учреждения, созданные на базе морских контейнеров и автобусов, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
дошкольное образование, Образование, Узбекистан, детский сад, детские сады



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