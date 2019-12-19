Самые высокооплачиваемые звезды YouTube - фотолента

Кто они - самые богатые и успешные YouTube блогеры? Тем, кто занимает первые места, не исполнилось и 18 лет. Смотрите нашу фотоленту!

Журнал Forbes составил рейтинг настоящих звезд YouTube уходящего года. Примечательно, что самому высокооплачиваемому блогеру всего восемь лет.

На первой строчке самых состоятельных звезд Youtube в 2019-м расположился восьмилетний американец Райан Каджи.

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На второй строчке рейтинга — авторы канала Dude Perfect. Пять молодых людей делятся в Сети видеороликами трюков. Их доход в уходящем году составил 20 миллионов долларов.

А вот замыкает тройку лидеров пятилетняя русская девочка Настя Радзинская из Краснодара. Доход от ее каналов в 2019-м составил 18 миллионов долларов.

Кто еще вошел в рейтинг? Смотрите в нашей фотоленте!