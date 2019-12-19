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Самые высокооплачиваемые звезды YouTube - фотолента

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YouTube
На первой строчке самых состоятельных звезд Youtube в 2019 году расположился восьмилетний американец Райан Каджи. Его канал Ryan ToysReview дебютировал в 2015-м и перерос в Ryan's World с 23 миллионами подписчиков. Мальчик уже второго год подряд возглавляет рейтинг Forbes. В уходящем году он заработал 26 миллионов долларов. У Райана есть своя линия игрушек, коллекции одежды и товаров для дома, продаваемых в Walmart и Amazon, телешоу на Nickelodeon и контракт с Hulu.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191219/13048899/Samye-vysokooplachivaemye-zvezdy-YouTube-fotolenta.html

Кто они - самые богатые и успешные YouTube блогеры? Тем, кто занимает первые места, не исполнилось и 18 лет. Смотрите нашу фотоленту!

Журнал Forbes составил рейтинг настоящих звезд YouTube уходящего года. Примечательно, что самому высокооплачиваемому блогеру всего восемь лет.

На первой строчке самых состоятельных звезд Youtube в 2019-м расположился восьмилетний американец Райан Каджи. 

Из Краснодарского края в Майами: история успеха пятилетней блогерши >>

На второй строчке рейтинга — авторы канала Dude Perfect. Пять молодых людей делятся в Сети видеороликами трюков. Их доход в уходящем году составил 20 миллионов долларов.

А вот замыкает тройку лидеров пятилетняя русская девочка Настя Радзинская из Краснодара. Доход от ее каналов в 2019-м составил 18 миллионов долларов. 

Кто еще вошел в рейтинг? Смотрите в нашей фотоленте!

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