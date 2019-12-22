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"Лучше гор могут быть только горы": открытие курорта "Амирсой" – фото

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  • Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области
  • Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области
  • Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области
  • Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области
  • Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области
  • Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области
  • Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области
  • Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области
  • Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области
  • Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области
  • Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области
Sputnik / Дильшода Рахматова
В Ташкентской области 21 декабря открылся новый горнолыжный курорт "Амирсой".
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1307/14/13071458.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191222/13071721/Luchshe-gor-mogut-byt-tolko-gory-otkrytie-kurorta-Amirsoy--foto.html

В Ташкентской области 21 декабря открылся новый горнолыжный курорт "Амирсой". На торжественное мероприятие приехало большое количество любителей активного отдыха, в том числе иностранцы-экспаты.

Курорт "Амирсой" находится в 70 километрах от столицы. Несмотря на то, что в самом Ташкенте тепло и дождливо, в горах уже лежит снег.

Инвестиции в строительство объекта составили 100 миллионов долларов. К созданию курорта были привлечены ведущие проектные компании из Италии, Германии, Австрии, Аргентины, Испании и Дании, рассказал заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов. Проект реализовала андоррская PGI Management, имеющая большой опыт в этой области. Канатную дорогу строила австрийская компания.

Всего на курорте 10 трасс разной сложности, самые протяженные — около 3,5 километра.

Второй этап курорта ("Западный Амирсой") будет реализован в третьем квартале 2022 года.

Как открывали горнолыжный комплекс, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
отдых, Туризм, Ташкентская область, горнолыжный курорт, курорт



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