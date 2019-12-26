Санта на сёрфе, фейерверки и танцы: новогодние традиции разных стран мира

У всех народов свои традиции, и порой весьма экзотичные. Например, в Австралии, где нет ни снега, ни живых елей, ни оленей, Санта-Клаус предстает перед публикой на пляжах Сиднея на ярко украшенном сёрфе. У волшебника, конечно, есть борода, а на его голове — красная шапочка с помпоном. И он с удовольствием флиртует с красотками в купальниках.
Если ваше новогоднее настроение, как кажется, где-то потерялось, убедитесь, что в вашем доме есть нарядная ёлочка с самыми-самыми красивыми игрушками, развесьте гирляндами, расставьте свечи, отправьте родным и друзьям милые открытки, как в старые добрые времена, вспомните, для всех ли у вас готовы подарки.
И, конечно, посмотрите нашу фотоленту с кадрами из разных уголков мира!