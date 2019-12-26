Санта на сёрфе, фейерверки и танцы: новогодние традиции разных стран мира

В нашем мире почти двести государств. Они все такие разные, и все-таки есть кое-что, что их объединяет. И это — Новый год. Сейчас почти в каждом уголке земного шара и взрослые, и дети находятся в ожидании чудес.

У всех народов свои традиции, и порой весьма экзотичные. Например, в Австралии, где нет ни снега, ни живых елей, ни оленей, Санта-Клаус предстает перед публикой на пляжах Сиднея на ярко украшенном сёрфе. У волшебника, конечно, есть борода, а на его голове — красная шапочка с помпоном. И он с удовольствием флиртует с красотками в купальниках.

В Бразилии Новый год тоже приходится на жаркое время. Улицы городов украшают разноцветными фонариками и гирляндами. Примечателен тот факт, что если во многих странах этот праздник считается семейным, то в Бразилии — наоборот. Многие, что называется, уходят в отрыв, идут в кафе, ночные клубы или же просто отдыхают на пляжах.

Если ваше новогоднее настроение, как кажется, где-то потерялось, убедитесь, что в вашем доме есть нарядная ёлочка с самыми-самыми красивыми игрушками, развесьте гирляндами, расставьте свечи, отправьте родным и друзьям милые открытки, как в старые добрые времена, вспомните, для всех ли у вас готовы подарки.

И, конечно, посмотрите нашу фотоленту с кадрами из разных уголков мира!