Невосполнимые утраты 2019 года

Подходящий к концу 2019 год запомнился крупными утратами в политике и культуре. Sputnik Узбекистан подготовил фотоленту об ушедших из жизни известных людях.
Лайнер с 93 пассажирами на борту, следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан, пропал с радаров сразу после взлета. По официальным данным, 10 человек погибли на месте, двое скончались в больнице.
В нашем мире почти двести государств. Они все такие разные, и все-таки есть кое-что, что их объединяет. И это — Новый год. Сейчас почти в каждом уголке земного шара и взрослые, и дети находятся в ожидании чудес.
Международное информационное агентство Sputnik подвело спортивные фотоитоги года. Смотрите в фотоленте лучшие минималистичные кадры фотографов агентства.
В Узбекистане 22 декабря прошли выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов. За пределами страны граждане могли проголосовать на участках при дипмиссиях. Как проходило волеизъявление, смотрите в нашей фотоленте.
Ранее синоптики сообщили, что снега в новогодние праздники скорее всего не будет. 29-31 декабря по территории Узбекистана местами пройдут дожди. Снег возможно выпадет лишь в горных районах страны.
Создание столь важного произведения доверили молодому узбекскому композитору, заслуженному артисту Узбекской ССР Мухтару Ашрафи и его наставнику по Московской государственной консерватории заслуженному деятелю искусств РСФСР Сергею Василенко.
Президент Узбекистана в понедельник поговорил по телефону с коллегами из других центральноазиатских стран.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik