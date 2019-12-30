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Невосполнимые утраты 2019 года

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  • Композитор, музыкант Крис Кельми
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  • Французский композитор Мишель Легран (в центре)
  • Портрет рэпера Децла рядом с залом, в котором проходит церемония прощания
  • Актер Сергей Юрский в роли Остапа Бендера в сцене из фильма Золотой теленок (режиссер Михаил Швейцер)
  • Ортик Отажонов
  • Модельер Карл Лагерфельд
  • Нобелевский лауреат Жорес Алферов
  • Лидер британской группы The Prodigy Кит Флинт
  • Советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР Владимир Абрамович Этуш.
  • Певица Юлия Началова
  • Руководитель и старший тренер сборной Узбекистана по футболу среди инвалидов-ампутантов Рустам Кариев
  • Кинорежиссер Марлен Хуциев
  • Анатолий Адоскин
  • Киноактер Алексей Булдаков
  • Мираброр Усманов
  • Кинорежиссер Георгий Николаевич Данелия
  • Композитор Евгений Крылатов
  • Омонулла Мадаев
  • Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко
  • Певец и автор-исполнитель Вилли Токарев
  • Актриса Александра Назарова
  • Ушел из жизни народный артист Узбекистана Тохир Миралиев
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  • Главный режиссер театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров
  • Алексей Леонов- летчик-космонавт СССР, первый человек в истории космонавтики, вышедший в открытый космос.
  • Народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
  • Солистка группы Roxette Мари Фредриксон
  • Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Российский певец и композитор Крис Кельми скончался вечером 1 января в своем загородном доме в Подмосковье из-за остановки сердца. Ему было 64 года. Кельми сочинил такие известные песни, как "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Он также написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191230/13135357/Nevospolnimye-utraty-2019.html

Подходящий к концу 2019 год запомнился крупными утратами в политике и культуре. Sputnik Узбекистан подготовил фотоленту об ушедших из жизни известных людях.




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