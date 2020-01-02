Застывшая пластика: искусство танца в фотографиях

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Все искусство танца - в одном снимке. Посмотрите на лучшие кадры со сцены балета, спектакля или выступления - в нашей фотоленте!
Танец существовал и существует в культурных традициях всех человеческих обществ. За долгую историю человечества он постоянно изменялся, отражая культурное развитие. Существует огромное множество видов, стилей и форм танца.
С помощью танца мы можем видеть и чувствовать музыку.
Смотрите нашу фотоленту!