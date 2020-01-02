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Застывшая пластика: искусство танца в фотографиях

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  • Артисты театра танца ТАО в сцене из спектакля Одноактные балеты 4 & 8 на сцене Мастерской Петра Фоменко
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
Артисты театра танца ТАО (Пекин) в сцене из спектакля "Одноактные балеты 4 & 8" в постановке хореографа Тао Йе в рамках Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова на сцене Мастерской Петра Фоменко.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200102/13150491/Iskusstvo-tanca-v-fotographiyah.html

Все искусство танца - в одном снимке. Посмотрите на лучшие кадры со сцены балета, спектакля или выступления - в нашей фотоленте!

Танец существовал и существует в культурных традициях всех человеческих обществ. За долгую историю человечества он постоянно изменялся, отражая культурное развитие. Существует огромное множество видов, стилей и форм танца.

С помощью танца мы можем видеть и чувствовать музыку.

Смотрите нашу фотоленту!

Теги:
танцы, танец, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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