Застывшая пластика: искусство танца в фотографиях

Все искусство танца - в одном снимке. Посмотрите на лучшие кадры со сцены балета, спектакля или выступления - в нашей фотоленте!

Танец существовал и существует в культурных традициях всех человеческих обществ. За долгую историю человечества он постоянно изменялся, отражая культурное развитие. Существует огромное множество видов, стилей и форм танца.

С помощью танца мы можем видеть и чувствовать музыку.

Смотрите нашу фотоленту!