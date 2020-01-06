Фото, навевающие ностальгию: зимняя сказка в СССР

В СССР люди в новогодние праздники не сидели перед телевизором, смотря бесконечные "голубые огоньки".
В свободный денек люди выбирались из дома и занимались активным отдыхом: катались на санках, лыжах или коньках. А если хотелось тишины и покоя, то сидели дома и читали книги.
Но не только активный отдых помогал развлечься в выходной или новогодний праздник, но и прогулка по заснеженному городу.
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Увидеть заснеженную столицу Советского Союза снова можно, окунувшись в прошлое вместе с фотолентой Sputnik.