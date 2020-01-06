Фото, навевающие ностальгию: зимняя сказка в СССР

Как проводили новогодние праздники в СССР? Без компьютера и интернета люди гуляли и получали максимум эмоций от зимней сказки. Получите и вы часть эмоций от ностальгических фото того времени

В СССР люди в новогодние праздники не сидели перед телевизором, смотря бесконечные "голубые огоньки".

В свободный денек люди выбирались из дома и занимались активным отдыхом: катались на санках, лыжах или коньках. А если хотелось тишины и покоя, то сидели дома и читали книги.

Но не только активный отдых помогал развлечься в выходной или новогодний праздник, но и прогулка по заснеженному городу.

Что смотрели узбекистанцы по телевизору в новогоднюю ночь >>

Увидеть заснеженную столицу Советского Союза снова можно, окунувшись в прошлое вместе с фотолентой Sputnik.