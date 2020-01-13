Крики и слезы "Мисс Америки": самые эмоциональные кадры за 100 лет

Как реагируют на самые заветные слова о победе девушки, получающие корону? Смотрите скорее нашу фотоленту!

Конкурс "Мисс Америка", на котором выбирают самую красивую девушку США, проводится с 1921 года. Почти за 100-летнюю историю он претерпел множество изменений.

Но одно осталось неизменным: безудержная радость, которую испытывает практически каждая победительница в момент коронации.