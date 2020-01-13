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Крики и слезы "Мисс Америки": самые эмоциональные кадры за 100 лет

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  • Мисс Америка 1980 Сьюзан Пауэлл
  • Мисс Америка 1997 Тара Даун Холланд
  • Мисс Америка 1998 Кэтрин Шиндл
  • Мисс Америка 2002 Кэти Харман
  • Мисс Америка 2004 Эрика Данлап
  • Мисс Америка 2006 Дженнифер Берри.
  • Мисс Америка 2008 Кирстен Хэглунд (вторая справа)
  • Мисс Америка 2009 Кэти Стэм
  • Мисс Америка 2010 Каресса Кэмерон
  • Мисс Америка 2012 Лора Кеппелер
  • Мисс Америка 2014 Нина Давулури
  • Мисс Америка 2017 Бетти Кантрелл
  • Мисс Америка 2018 Кара Манд
  • Мисс Америка 2019 Камилль Шрайер
© AP Photo / Rusty Kennedy
Обладательница титула "Мисс Америка-1980" Сьюзан Пауэлл.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200113/13206681/Kriki-i-zlezi-Miss-USA-samie-emocionalnie-kadri-za-100-let.html

Как реагируют на самые заветные слова о победе девушки, получающие корону? Смотрите скорее нашу фотоленту!

Конкурс "Мисс Америка", на котором выбирают самую красивую девушку США, проводится с 1921 года. Почти за 100-летнюю историю он претерпел множество изменений.

Но одно осталось неизменным: безудержная радость, которую испытывает практически каждая победительница в момент коронации.

 

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