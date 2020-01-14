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Война, вулканы и вода: самые экстремальные свадьбы - фотолента

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© REUTERS / Randolf Evan Photography/Social Media
Свадебная церемония на фоне извержения вулкана Тааль на Филиппинах.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200114/13213469/Voina-vulkani-i-voda-samie-ekstremalnie-svadbi-foto.html

Мы собрали смельчаков со всего мира, которые решили заключить брак в экстремальных условиях, - смотрите фотоленту!

Сегодня стало известно о том, что пара на Филиппинах продолжила бракосочетание, несмотря на извержение вулкана и выброс пепла в небо.

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В воскресенье, 12 января, началось извержение вулкана Тааль, расположенного в 60 километрах к югу от города Манилы, остров Лусон. Продолжительное извержение создало столбы пепла от 10 до 14 километров над кратером. Несколько близлежащих городов были эвакуированы. Эксперты предупреждали о возможности еще одного опасного взрывного извержения.

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Влюбленные Чино и Кат Вафлор сыграли свадьбу в 16 километрах от Тааля, несмотря на начавшееся извержение. Фотограф запечатлел брачующихся на фоне столба пепла. По его словам, гости на свадьбе знали об опасности и отслеживали новости об извержении в социальных сетях.

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Мы собрали смельчаков со всего мира, которые решили заключить брак в экстремальных условиях, - смотрите фотоленту!

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