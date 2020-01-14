Парад, цветы и военная техника: как страна отметила День защитников Родины

Сегодня в республике отмечается День защитников Родины. В этот день поздравления получают все мужчины Узбекистана, ведь каждый мужчина – защитник.

Однако особенно теплые слова сегодня звучат в адрес военнослужащих, для которых 14 января - профессиональный праздник.

Каждый год День защитников Родины отмечается очень широко: в этот день на главных площадях различных городов выстраиваются ряды военнослужащих, проводится торжественный парад, звучит национальный гимн.

В торжествах участвуют представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы национальной безопасности и других ведомств.

Как прошло празднование - смотрите в нашей фотоленте!