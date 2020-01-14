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Парад, цветы и военная техника: как страна отметила День защитников Родины

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  • Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
  • Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
  • Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
  • Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
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  • Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
  • Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
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  • Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
  • Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
Самаркандский вестник
14 января в Узбекистане традиционно отмечают День защитников Родины. Праздник был установлен по решению Верховного Совета республики, принятого 29 декабря 1993 года.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200114/13218664/Parad-tsvety-i-voennaya-tekhnika-kak-v-Uzbekistane-otmetili-Den-zaschitnikov-Rodiny.html

Сегодня в республике отмечается День защитников Родины. В этот день поздравления получают все мужчины Узбекистана, ведь каждый мужчина – защитник.

Однако особенно теплые слова сегодня звучат в адрес военнослужащих, для которых 14 января - профессиональный праздник.

Каждый год День защитников Родины отмечается очень широко: в этот день на главных площадях различных городов выстраиваются ряды военнослужащих, проводится торжественный парад, звучит национальный гимн.

В торжествах участвуют представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы национальной безопасности и других ведомств.

Как прошло празднование - смотрите в нашей фотоленте!




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Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
Парад, цветы и военная техника: как страна отметила День защитников Родины
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