Визит Лаврова в Ташкент: острые вопросы, тактичные ответы и вкуснейший лагман

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров посетил Узбекистан с официальным визитом. Дипломат встретился со своим коллегой Абдулазизом Камиловым, был принят главой республики Шавкатом Мирзиёевым, а также выступил в Ташкентском филиале МГИМО.

Лавров прилетел в Ташкент вечером 15 января. В международном аэропорту имени Ислама Каримова его встретили первый замминистра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов, посол России в республике Владимир Тюрденев и другие высокопоставленные лица. Уважаемому гостю, который прибыл в Ташкент из Индии, а до этого побывал с визитом в Шри-Ланке (к слову, там он начинал свою дипломатическую карьеру), предложили вкуснейший лагман — это одно из любимых блюд Лаврова.

Утром в четверг и. о. министра иностранных дел России провел встречу в расширенном составе со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым и представителями МИД республики. Лавров отметил, что взаимодействие между странами активно развивается в экономике и гуманитарной сфере, в вопросах военно-технического сотрудничества и атомной энергетике.

Особое внимание на встрече было уделено подготовке визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РФ, который запланирован на февраль.

После беседы министры двух государств подписали соглашение о сотрудничестве на 2020-2021 годы.

Затем Сергея Лаврова принял глава республики . В ходе беседы Мирзиёев отметил возрастающую динамику в развитии двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Лавров поблагодарил его за теплый прием и передал искренние приветствия президента России Владимира Путина.

Следующим пунктом программы визита Лаврова в Узбекистан стала встреча со студентами и преподавателями Ташкентского филиала МГИМО. Сначала министр прочел содержательную лекцию об отношениях между двумя странами и обстановке в мире, после чего ответил на несколько вопросов, в том числе острых — например, о том, на какой стадии находятся переговоры по присоединению республики к ЕАЭС.

Самые яркие кадры, сделанные во время визита российского министра в Узбекистан, смотрите в нашей фотоленте.