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Визит Лаврова в Ташкент: острые вопросы, тактичные ответы и вкуснейший лагман

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Тема:
Официальный визит Сергея Лаврова в Узбекистан 15-16 января 2020 года (15)
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  • Визит исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан
  • Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров (пятый справа) во время переговоров с министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым (пятый слева) в Ташкенте.
  • Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов (второй слева) во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Ташкенте.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) во время подписания документов по окончании переговоров с министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым в Ташкенте.
  • Визит исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан
  • Визит исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан
  • Визит исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан
  • Визит исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан
  • Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте. Слева - министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов. Справа - советник президента Узбекистана, ректор Университета мировой экономики и дипломатии Абдужабар Абдувахитов.
  • Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте.
  • Студенты на встрече с исполняющим обязанности министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время его посещения филиала МГИМО в Ташкенте.
  • Сергей Лавров в Ташкентском филиале МГИМО
  • Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте.
Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров прилетел в Ташкент вечером 15 января.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200116/13237117/Vizit-Lavrova-v-Tashkent-ostrye-voprosy-taktichnye-otvety-i-vkusneyshiy-lagman.html

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров посетил Узбекистан с официальным визитом. Дипломат встретился со своим коллегой Абдулазизом Камиловым, был принят главой республики Шавкатом Мирзиёевым, а также выступил в Ташкентском филиале МГИМО.

Лавров прилетел в Ташкент вечером 15 января. В международном аэропорту имени Ислама Каримова его встретили первый замминистра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов, посол России в республике Владимир Тюрденев и другие высокопоставленные лица. Уважаемому гостю, который прибыл в Ташкент из Индии, а до этого побывал с визитом в Шри-Ланке (к слову, там он начинал свою дипломатическую карьеру), предложили вкуснейший лагман — это одно из любимых блюд Лаврова.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Sputnik / Виталий Белоусов
Лавров об отношениях РФ и Узбекистана: мы союзники на деле, а не на бумаге
Утром в четверг и. о. министра иностранных дел России провел встречу в расширенном составе со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым и представителями МИД республики. Лавров отметил, что взаимодействие между странами активно развивается в экономике и гуманитарной сфере, в вопросах военно-технического сотрудничества и атомной энергетике. 

Особое внимание на встрече было уделено подготовке визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РФ, который запланирован на февраль.

После беседы министры двух государств подписали соглашение о сотрудничестве на 2020-2021 годы.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте.
© Sputnik / Виталий Белоусов
"Поступайте в МГИМО", — Лавров ответил журналисту о своей должности
Затем Сергея Лаврова принял глава республики. В ходе беседы Мирзиёев отметил возрастающую динамику в развитии двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Лавров поблагодарил его за теплый прием и передал искренние приветствия президента России Владимира Путина. 

Следующим пунктом программы визита Лаврова в Узбекистан стала встреча со студентами и преподавателями Ташкентского филиала МГИМО. Сначала министр прочел содержательную лекцию об отношениях между двумя странами и обстановке в мире, после чего ответил на несколько вопросов, в том числе острых — например, о том, на какой стадии находятся переговоры по присоединению республики к ЕАЭС.

Самые яркие кадры, сделанные во время визита российского министра в Узбекистан, смотрите в нашей фотоленте.

Тема:
Официальный визит Сергея Лаврова в Узбекистан 15-16 января 2020 года (15)
Теги:
переговоры, Шавкат Мирзиёев, МИД Узбекистана, МИД России, фотолента, Абдулазиз Камилов, политика, Узбекистан, Россия, Сергей Лавров



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Визит исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан
Визит Лаврова в Ташкент: острые вопросы, тактичные ответы и вкуснейший лагман
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