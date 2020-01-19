Чудеса на виражах: загадочные танцы скворцов — фотолента

Ученые считают, что такие скоординированные полеты помогают птицам при нападении хищников: чем крупнее стая, тем труднее ястребам или соколам выбрать жертву.

Есть и другая версия: возможно, пернатые стремятся к положению, которое позволяет им видеть все вокруг, даже если они находятся в середине стаи.

Как бы там ни было, со стороны все это выглядит очень эффектно и даже немного пугающе. Неудивительно, ведь скорость птиц во время таких "танцев" достигает 40 километров в час. При этом пернатые не сталкиваются друг с другом, и у образуемых ими фигур нет никакой систематичности.

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