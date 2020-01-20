Первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса - итоги

Какие важные назначения были сделаны и какие кардинальные решения были приняты - обо всем этом рассказываем в фотоленте.
В Ташкенте состоялось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Какие важные назначения были сделаны и какие кардинальные решения были приняты - обо всем этом рассказываем в фотоленте.
В столице Германии прошла Международная неделя моды Berlin Fashion Week 2020, правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку, в Узбекистане широко отметили День защитников Родины.
Жителям разных уголков Земли время от времени удается увидеть весьма необычное зрелище. Это явление носит название "мурмурация".
Хороший управленец с твердым характером - именно так коллеги характеризуют нового премьер-министра России Михаила Мишустина.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров посетил Узбекистан с официальным визитом. Дипломат встретился со своим коллегой Абдулазизом Камиловым, был принят главой республики Шавкатом Мирзиёевым, а также выступил в Ташкентском филиале МГИМО.
На заседании были избраны председатель, заместители председателя и члены каждого комитета и комиссии. Также было объявлено об отставке правительства.
Ранее стало известно о задержании предполагаемого убийцы узбекского дизайнера. Мужчина уже признал свою вину.
Государственный комитет по статистике представил отчет о промышленном производстве по итогам 2019 года.
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