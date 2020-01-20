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Первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса - итоги

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  • Заседание Сената Олий Мажлиса
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
  • Президент Шавкат Мирзиёев на заседании Сената Олий Мажлиса
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
  • Президент Шавкат Мирзиёев на заседании Сената Олий Мажлиса
  • Нурдинжон Исмаилов
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
  • Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан избрана Танзила Нарбаева
  • Первым заместителем Председателя Сената также тайным голосованием избран Садык Сафаев
  • Муса Ерниязов во время заседания Сената
  • Зайниддин Низамходжаев во время заседания Сената
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
  • Президент Шавкат Мирзиёев на заседании Сената Олий Мажлиса
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
В Ташкенте состоялось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1325/77/13257798.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200120/13265995/Pervoe-posle-vyborov-zasedanie-Zakonodatelnoy-palaty-Oliy-Mazhlisa---itogi.html

В Ташкенте состоялось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Какие важные назначения были сделаны и какие кардинальные решения были приняты - обо всем этом рассказываем в фотоленте.

Теги:
Танзила Нарбаева, Сенат Олий Мажлиса, Узбекистан



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В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса - итоги
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