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Нетронутые красоты: обворожительные снимки из пустыни Каракалпакстана

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© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Аяз-кала (IV-III вв. до н. э.) является одним из самых живописных памятников Каракалпакстана. Здесь три крепости, сгруппированные вокруг возвышающегося холма высотой до 100 м. Городище являлось одним из укрепленных фортов на окраине пустыни Кызылкум и обеспечивало защиту от набегов кочевников.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200123/13287733/Netronutye-krasoty-obvorozhitelnye-snimki-iz-pustyni-Karakalpakstana.html

Элликкала входит в перечень излюбленных мест для туристов - это один из районов Каракалпакстана, который сохранил практически в нетронутом виде свою природную красу.

До недавнего времени Каракалпакстан не входил в список желаемых к посещению туристических локаций. Из-за недостаточной информированности и недостаточно продуманного туристического маркетинга северный край республики оставался вне внимания посетителей страны.

Однако именно здесь располагается большое количество археологических и архитектурных памятников, многие из которых столетия назад имели оборонительное значение.

Сегодня туристы такие исторические места, как Тупроккала и Аяз-кала.

Элликкала также входит в перечень излюбленных мест для туристов - это один из районов Каракалпакстана, который сохранил практически в нетронутом виде свою природную красу.

Корреспондент Sputnik Узбекистан приняла участие в научно-практической конференции, посвященной истории и туристическому потенциалу Элликкалинского района Узбекистана с выездом к объектам культурного наследия под открытым небом.

Теги:
Каракалпакстан, Узбекистан



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