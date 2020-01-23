Нетронутые красоты: обворожительные снимки из пустыни Каракалпакстана

Элликкала входит в перечень излюбленных мест для туристов - это один из районов Каракалпакстана, который сохранил практически в нетронутом виде свою природную красу.

До недавнего времени Каракалпакстан не входил в список желаемых к посещению туристических локаций. Из-за недостаточной информированности и недостаточно продуманного туристического маркетинга северный край республики оставался вне внимания посетителей страны.

Однако именно здесь располагается большое количество археологических и архитектурных памятников, многие из которых столетия назад имели оборонительное значение.

Сегодня туристы такие исторические места, как Тупроккала и Аяз-кала.

Элликкала также входит в перечень излюбленных мест для туристов - это один из районов Каракалпакстана, который сохранил практически в нетронутом виде свою природную красу.

Корреспондент Sputnik Узбекистан приняла участие в научно-практической конференции, посвященной истории и туристическому потенциалу Элликкалинского района Узбекистана с выездом к объектам культурного наследия под открытым небом.