Два с половиной года ужаса: архивные фото блокадного Ленинграда

Ежегодно в России 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от блокады войск фашистской Германии

Во время Великой Отечественной войны самым страшным событием стала блокада Ленинграда, которая продлилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Единственной связью Ленинграда с СССР был маршрут через Ладожское озеро - "Дорога жизни".

Но транспортная артерия не могла обеспечить жителей стабильным количеством продовольствия. В городе начался массовый голод.

В январе — феврале 1944 года советские войска провели Ленинградско-Новгородскую операцию, в результате которой противник был отброшен на 220—280 километров от южных рубежей города.

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Окончательной датой завершения блокады Ленинграда является 27 января.

Мужество и жизнь жителей и защитников блокадного Ленинграда - в редких фотографиях.