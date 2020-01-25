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Два с половиной года ужаса: архивные фото блокадного Ленинграда

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  • Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
  • Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации
  • Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте
  • На Невском проспекте блокадного Ленинграда в октябре 1941 года
  • Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады
  • Гражданское население блокадного Ленинграда сооружает укрепления на улицах города
  • Колонна танков выезжает из арки Генерального штаба на Дворцовую площадь и отправляется на фронт
  • Балтийцы идут на фронт по улицам Ленинграда
  • Празднование Нового года в детской больнице Ленинграда
  • Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной)
  • Урожай капусты на огороде у Исаакиевского собора
  • Жители блокадного Ленинграда: женщина везет ослабевшего от голода мужа на санках
  • Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова в Ленинграде
  • Суточная норма хлеба, выдаваемая жителям блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
  • Дом на Лиговке после бомбежки
  • Противотанковые надолбы на улицах блокадного Ленинграда
  • Женщины на заводе льют металл
  • Регулировщик на Дороге жизни через Ладожское озеро
  • После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда
  • Жители блокадного Ленинграда везут на санках гроб с умершим
  • Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы
  • Бомбардировщики 14-й воздушной Армии поддерживают войска Волховского фронта при прорыве блокады Ленинграда
  • Последние известия :Блокада прорвана!, 18 января 1943 года
  • Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов после прорыва блокады Ленинграда
© Sputnik / Boris Kudoyarov
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1329/89/13298954.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200125/13300261.html

Ежегодно в России 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от блокады войск фашистской Германии

Во время Великой Отечественной войны самым страшным событием стала блокада Ленинграда, которая продлилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Церемония возложения цветов на Волгоградском кладбище Ташкента в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда
Пресс-служба посольства РФ в Узбекистане
Второй дом ленинградских детей: в Ташкенте отметили юбилей снятия блокады

Единственной связью Ленинграда с СССР был маршрут через Ладожское озеро - "Дорога жизни".

Но транспортная артерия не могла обеспечить жителей стабильным количеством продовольствия. В городе начался массовый голод.

В январе — феврале 1944 года советские войска провели Ленинградско-Новгородскую операцию, в результате которой противник был отброшен на 220—280 километров от южных рубежей города.

Никто не забыт: жители Ташкента вспоминают жертв блокады Ленинграда >>

Окончательной датой завершения блокады Ленинграда является 27 января.

Мужество и жизнь жителей и защитников блокадного Ленинграда - в редких фотографиях.




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