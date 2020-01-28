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Освобождение советскими войсками узников Освенцима - фотохроника

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© Sputnik / B. Fishman
Узники Освенцима перед освобождением лагеря Красной армией. Когда 27 января 1945 года советские солдаты заняли Освенцим, они нашли там около 7,5 тысячи узников, которых не успели увезти.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1331/15/13311526.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200128/13312221.html

75 лет назад, 27 января 1945 года, Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, находившийся на территории оккупированной Польши. Именно этот день отмечают во всем мире как Международный день памяти жертв холокоста.

Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был крупнейшим нацистским концлагерем и со временем стал одним из главных символов холокоста. За годы войны здесь погибло около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи.

Действия по освобождению лагеря смерти проводились в рамках Висло-Одерской операции. Согласно архивным документам, Аушвиц-Биркенау освобождали бойцы 39 национальностей. По разным подсчетам, в боях за освобождение концлагеря погибли от 234 до 350 советских солдат и офицеров.

Освободители своими глазами увидели неописуемые ужасы нацистских лагерей, где штабелями лежали не похороненные трупы жертв.

Смотрите архивные кадры в фотоленте.

Теги:
Холокост, евреи, Вторая мировая война, СССР, Освенцим



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Освобождение советскими войсками узников Освенцима - фотохроника
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