Освобождение советскими войсками узников Освенцима - фотохроника

75 лет назад, 27 января 1945 года, Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, находившийся на территории оккупированной Польши. Именно этот день отмечают во всем мире как Международный день памяти жертв холокоста.

Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был крупнейшим нацистским концлагерем и со временем стал одним из главных символов холокоста. За годы войны здесь погибло около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи.

Действия по освобождению лагеря смерти проводились в рамках Висло-Одерской операции. Согласно архивным документам, Аушвиц-Биркенау освобождали бойцы 39 национальностей. По разным подсчетам, в боях за освобождение концлагеря погибли от 234 до 350 советских солдат и офицеров.

Освободители своими глазами увидели неописуемые ужасы нацистских лагерей, где штабелями лежали не похороненные трупы жертв.

Смотрите архивные кадры в фотоленте.